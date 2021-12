I USA klamrer familiemedlemmer sig til en sidste flig af håb.

Et håb om at finde overlevende familiemedlemmer, efter et voldsomt og dødeligt uvejr med omkring 30 tornadoer ramte den centrale og sydlige del af USA 10. og 11. december.

Dødstallet nærmer sig de 100, men i Kentucky har Ivy Williams og Darryl Johnson ikke opgivet tanken om at finde deres elskede blandt murbrokkerne til en stearinlysfabrik, som ikke kunne holde til det massive uvejr.

»Jeg vil bare gerne finde min kone. Jeg vil gerne vide, om hun er i sikkerhed et sted,« siger Ivy Williams sønderknust til CNN.

»Skat, ring til mig. Please, ring til mig. Vi leder alle sammen efter dig,« hulker han.

Hustruen gennem 30 år, Denise Johnson-Williams, var på arbejde på fabrikken, hvor der i døgndrift var folk på vagt for at kunne imødekomme julesalget, skriver CNN.

Fredag var omkring 110 personer på arbejde, da flere tornadoer ramte delstaten Kentucky, hvor fabrikken havde til huse. 40 blev reddet ud af bygningen, mens den braste i smadder.

Her i dagene efter venter Ivy Williams utålmodigt på svar om sin kones tilstand. Men en ting er sikkert:

»Jeg tager ikke hjem uden hende,« siger han til The Washington Post.

Darryl Johnson er også på jagt efter svar. Han leder efter sin søster, Janine, samme sted, som Ivy Williams leder efter sin kone. Hun var også på arbejde på stearinlysfabrikken.

»Jeg ved ærlig talt ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte med at lede, og der er ikke mange, man kan tale med. Det er en stor arbejdsplads,« siger Darryl Johnson til CNN.

Det sidste, familien Johnson hørte fra søsteren, var et opkald 10. december. Her fortalte hun sin mand, at uvejret havde fat i stearinlysfabrikken:

»Skat, det bliver værre. Taget er væk,« lød det.

Foruden at gå rundt blandt resterne af fabrikken, har Darryl Johnson også ringet rundt til samtlige hospitaler i området for at finde svar. Men ingen har set Janine.

»Alt, hvad vi kan gøre, er at bede.«

Kentuckys guvernør, Andy Beshear, mener dog, at der er minimal chance for, at det lykkes at finde overlevende i stearinlysfabrikken, der nu er en bygningsruin.

»Der er mindst 4,5 meter af metal med biler oven på og tønder med ætsende kemikalier. Det vil være et mirakel, hvis nogen bliver fundet i live blandt dette,« siger guvernøren.