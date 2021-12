Den britiske premierminister, Boris Johnson, sidder for enden af et bord og ser koncentreret ud.

På hver side af ham sidder der en rådgiver. En mand og en kvinde.

De sidder i Downing Street i London, hvor premierministeren har hjemme. Boris Johnson er i gang med at læse op af en julequiz, som medarbejdere deltager i via Zoom.

I de tilstødende lokaler er flere af Boris Johnsons nærmeste medarbejdere fra forskellige afdelinger samlet.

Billedet af Boris Johnson som quizmaster blev bragt i mediet Mirror søndag, og nu er der spekulationer, om det kan være dråben, der får bægeret til at flyde over.

Fotografiet kommer nemlig efter en periode, hvor anklager om flere fester og sene nætter med druk i den britiske regeringstop i december 2020 hober sig op.

Historier, der allerede har kostet pressechef Allegra Stratton jobbet.

Billedets betydning i den sammenhæng vender vi tilbage til.

Skandalen har kostet Allegra Stratton jobbet. Foto: WILL OLIVER Vis mere Skandalen har kostet Allegra Stratton jobbet. Foto: WILL OLIVER

Vi starter med fest og druk:

»Fællesnævneren for de fester er, at de foregik i Downing Street på et tidspunkt, hvor London var i en meget hård nedlukning. Folk måtte ikke holde fester, de måtte ikke være sammen med andre end deres egen familie, de skulle holde sig inde,« forklarer Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, som befinder sig i London:

»Jeg var selv her i London i den periode, og det var barske løjer. Sagerne om fester tegner et billede af, at mens der var hård nedlukning, London var i krise, og 500 briter døde hver dag af covid, så sad regeringstoppen og festede. Det er hykleriet i det, der nu er et problem.«

Beskyldningerne om fester begyndte allerede for en uges tid siden.

En video af Boris Johnsons pressechef, Allegra Stratton, hvor hun stod og jokede om en fest, der var blevet holdt i Downing Street 18. december 2020, mens resten af befolkningen var beordret til at blive hjemme, så dagens lys.

Efter flere dages hårdt mediepres gik hun af og gav en tårevædet undskyldning.



Boris Johnson sagde også undskyld, erklærede sig forfærdet, nægtede al kendskab og satte så en intern undersøgelse i gang.

»Og så kommer det her billede af, at han i midten af december (15. december, red.) har siddet og afholdt en julequiz. Der var et stort pressehold på stedet og andre rådgivere, så det er en forsamling. Og det var imod reglerne,« forklarer Jakob Illeborg:

»I bedste fald er det dårlig dømmekraft. I værste fald er det åbent hykleri, og hans modstandere siger allerede nu, at det er at pisse på folk. Det har udviklet sig til en meget alvorlig krise, som implicerer flere i regeringstoppen.«

I de engelske medier er man da heller ikke imponeret.

Hos Daily Mail og The Sun, som traditionelt bakker op om Johnsons regering, har der været skarp kritik.

Budskabet til Boris Johnson er klart: Overhold dine egne coronaregler, eller gå af.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent Foto: Jon Wiche

Spekulationer om, at Boris Johnson er ved at være fortid som konservativ leder, har været så stærke, at finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss er blevet bragt på banen som mulige afløsere.

Boris Johnson selv har måttet udtale til The Sun, at rygterne om hans afgang er noget vrøvl.

Men rygterne og den hårde medfart i de store tabloidmedier siger noget om, hvor alvorlig sagen er ved at blive, mener Jakob Illeborg.

»Boris Johnson er under stort pres, og hvis der havde været en naturlig arvtager i Det Konservative Parti, så tror jeg godt, han kunne være røget ud på det her. Lige nu er hans held, at der ikke er en arvtager klar,« siger Jakob Illeborg:

»Jeg tror, han overlever. Men billedet af teflonmanden Boris Johnson er ved at krakelere.«