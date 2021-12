Mug, støv, skimmel, bananfluer, indtørret mad og plamager.

Klamme elementer, der helst ikke skal findes blandt madvarer, men hos den supermarkedskæde, der har kæmpet allermest med hygiejnen gennem et år, har det ikke desto mindre været et alt for fremtrædende element i butikkerne.

B.T. har fået aktindsigt i de 3.782 kontrolrapporter, som Fødevarestyrelsen udarbejdede hos landets 14 største supermarkedskæder fra september 2020 til september 2021.

Én kæde stikker især ud. Her kan de 12 måneder bedst beskrives som et rædselsfuldt år med massive hygiejne-problemer.

Hos Coops discountkæde Fakta kom Fødevarestyrelsen på besøg 374 gange i perioden, og i 75 tilfælde – eller 20 procent af besøgene – endte det i en sanktion.

Det er næsten dobbelt så meget som gennemsnittet i branchen, hvor 11,4 procent af Fødevarestyrelsens kontroller endte med en sanktion.

Og det betyder, at Fakta er den kæde, hvor den højeste andel af Fødevarestyrelsens besøg er endt med en tommelfinger ned.

»Det er en katastrofe. Det er et ekstremt højt tal,« siger Michael René, lektor i fødevarekemi og hygiejne på Københavns Professionshøjskole:

»Det må virkelig give anledning til, at man ændrer en lang række procedurer hele vejen rundt.«

En minutiøs gennemgang af Fødevarestyrelsen kontrolbesøg hos Fakta tegner da også et til tider direkte uhumsk billede af kæden.

Eksempelvis er 21 af de 75 sanktioner bøder – oftest på 10.000 kroner – hvilket med afstand er det største antal bøder blandt alle landets supermarkedskæder.

Ét særligt problem gik igen i Fakta-butikkerne.

Et eksempel på noget af det snavs, Fødevarestyrelsen er stødt på i Fakta-kæden.

48 af de 75 sanktioner handlede blandt andet om, at kontrollanterne fandt skimmel, støv, snavs eller plamager i butikken. Helt basal mangel på rengøring var dermed et tilbagevendende problem.

I fem af kædens butikker stak det nærmest af.

Selvom Fødevarestyrelsen kom tilbage igen og igen, fortsatte butikkerne en praksis, som resulterede i snavsede butikker med pletter, plamager og skimmel.

I Fakta-butikker i Kastrup, Ikast, Svendborg, Charlottenlund og Rønde gik det så galt, at tre ud af fire besøg endte med sanktioner.

Et særlig grelt tilfælde, der viser, hvordan hygiejne-problemerne ofte mødte Fødevarestyrelsen i Fakta-butikkerne, skete i Fakta på Dronningensgade i København i oktober 2020.

Her var der skimmelpletter på mælkekøleren, ostekøleren, pålægskøleren, og i kødkøleren var der indtørret kødsaft.

Selv kundernes kaffemaskine var så klam, at den røg med i Fødevarestyrelsens rapport. Besøget endte med en bøde på 15.000 kroner.

Også varer, hvor der har været rod med datomærkaterne, viste sig at være et problem for Fakta.

11 af de 75 sanktioner handlede om den slags udfordringer, viser materialet fra Fødevarestyrelsen.

I værste fald risikerede kunderne altså at betale fuld pris for gammel mad.

At Fakta ender som bundskraber i undersøgelsen af supermarkedernes hygiejne, er nærmest katastrofalt.

Det kommer nemlig i en tid, hvor kæden inden for kort tid er blevet kåret som Danmarks ringeste i B.T.s store supermarkedsdyst og Loyalty Groups årlige brancheindeks.

Og hos Coop, der driver Fakta, er man klar over, at den har været gal med Fakta i en periode.

»Det har ikke været tilfredsstillende, men de her ting er blevet prioriteret højere i 2021. Kæden er blevet hjulpet til at lave nogle rutiner, som har gjort, at vi har set en bedre udvikling i løbet af 2021,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der driver Fakta.

Han mener dog, at de tal, B.T. har fået udleveret af Fødevarestyrelsen, er udtryk for en tilstand, der ikke længere hersker i Fakta-kæden.

Han påpeger, at Fakta i dag har 98,1 procent gode smileyer.

»I laver et forkert skræmmebillede, hvis I giver indtryk af, at alt sejler,« siger Jens Juul Nielsen til B.T.:

»Men vi må sige, at vi har prioriteret det højere. Vi har erkendt, at der var en udfordring, og har gjort noget ved det, og derfor er tallene markant bedre nu.«