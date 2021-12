Det er en af Danmarks mest ikoniske supermarkedskæder og slår sig op på at være et lokalt samlingspunkt, som ovenikøbet udviser ansvarlighed med bæredygtige tiltag.

Samme ansvarlighed er dog ikke altid blevet udvist, når det kommer til at gøre rent og have styr på de butikker, hvor kunderne kommer for at købe mad.

Her har der været så mange problemer over 12 måneder, at kæden er den næstdårligste supermarkedskæde i Danmark, når det kommer til hygiejne.

Fra 1. september 2020 til og med 1. september 2021 besøgte Fødevarestyrelsens kontrollanter DagliBrugsens butikker 250 gange i alt.

I 43 tilfælde – eller 17,2 procent af besøgene – endte det med, at Fødevarestyrelsen måtte foretage en sanktion.

Og det betyder altså, at DagliBrugsen er den kæde, hvor den næststørste andel af Fødevarestyrelsens besøg i perioden er endt med en tommelfinger nedad.

Det viser en aktindsigt i samtlige 3.782 kontrolrapporter, som Fødevarestyrelsen har udarbejdet i landets 14 største supermarkedskæder fra september 2020 til september 2021.

En gennemgang af DagliBrugsens rapporter er til tider grum læsning.

I 25 af de 43 besøg, hvor det gik galt for DagliBrugsen, fandt Fødevarestyrelsens kontrollanter mug, skimmel, snavs, plamager eller andre klamme forhold, der afslørede mildest talt mangelfuld rengøring.

Et par eksempler indrammer, hvad kontrollanterne stødte på.

I december 2020 fik en kunde i DagligBrugsen i Tebstrup eksempelvis nok og kontaktede Fødevarestyrelsen, som rykkede ud og fandt skimmel, grå og sorte plamager og muselort under nogle hylder i butikken. Fødevarestyrelsen kvitterede med en sanktion.

I marts 2021 fik DagliBrugsen i Skærbæk besøg af kontrollanterne, der fandt snavs og indtørret mad flere steder i butikken for anden gang og kvitterede så med en bøde på 10.000 kroner.

I maj 2021 gik det helt galt for DagliBrugsen i Tarp, som tidligere havde fået en løftet pegefinger for dårlig hygiejne.

Da Fødevarestyrelsen kom tilbage og fandt skimmel i både mælke- og kødkøleren, fik de nok og kvitterede med en bøde på 10.000 kroner.

Andre forhold, der ikke ligefrem giver indtryk af, at der har været styr på tingene i DagliBrugsen, er eksempelvis, at Fødevarestyrelsen i 10 tilfælde har kunnet konstatere, at forskellige butikker ikke har kunnet fremvise korrekt egenkontrol.

Men det hårdeste rap over nallerne, DagliBrugsen fik over de 12 måneder, var en bøde på intet mindre end 20.000 kroner.

Her mødte Fødevarestyrelsens kontrollanter op i DagliBrugsen i Vester Åby på Fyn i september 2020.

Efter en gennemgang fandt kontrollanterne i alt 41 flasker sodavand på hylderne, som var tilbagekaldt af Fødevarestyrelsen fire dage forinden af hensyn til forbrugernes velbefindende.

At de flasker stadigvæk kunne købes, kostede en bøde på 20.000 kroner.

Hos Coop, der driver DagliBrugsen, er man klar over, at det ikke har været noget specielt godt år rent hygiejnemæssigt.

Alligevel mener Coop, at det er ærgerligt, at B.T. 'bruger gamle tal' i denne artikel.

»Vi har været opmærksomme på de her problemer, og nu er de løst. Den 1. december 2021 havde vi en god smiley i 99,4 procent af DagliBrugsens butikker. Så vi har forbedret os, og de her tal giver et fortegnet billede i forhold til, hvad virkeligheden er lige nu,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

På spørgsmålet om, hvordan DagliBrugsen kan komme så skidt ud i en samlet oversigt over supermarkedernes hygiejne, lyder det:

»Man har meget at gøre med få medarbejdere i sådan en butik, men vi gør, hvad vi kan for at hjælpe butikkerne til at prioritere de her ting,« siger Jens Juul Nielsen:

»Det er ikke, fordi rengøring ikke bliver prioriteret. Det handler om, at medarbejderne har en travl hverdag. Nu er der fokus på det, og der er taget hånd om problemerne.«

Læs med i morgen, når B.T. løfter sløret for, hvilken supermarkedskæde der har klaret sig dårligst i forbindelse med Fødevarestyrelsens besøg – og hvor der er bedst styr på rengøringen.