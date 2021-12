Det begyndte allerede for flere måneder siden.

Når Louise Meincke var i supermarkederne tæt på familiens hjem i Korsør, bemærkede hun, hvordan forskellige dagligvarer pludselig var steget med en halv, hel eller adskillige kroner i pris fra den ene dag til den anden.

Som ugerne er skredet frem, er det blevet mere og mere markant.

»Rugbrød er steget, gulerødder, kartofler, mælk. Vi køber en del bær, de er også steget i pris. Kød er blevet en dyr fornøjelse. Min løn kan ikke følge med mere,« siger 32-årige Louise Meincke fra Korsør:

»Der er varer, vi er begyndt at gå uden om, fordi det er blevet for dyrt. Det er ret ekstremt, synes jeg.«

De stigende priser er ikke noget, Louise bare forestiller sig, viser en analyse, B.T. har foretaget af en helt almindelig kurv med dagligvarer.

I april 2021 gennemførte B.T. et pristjek af 30 dagligvarer i alle landets supermarkeder. I slutningen af november 2021 har vi så genbesøgt den samme kurv hos Rema 1000, som vandt pristjekket, og Salling-kæden Bilka.

Resultaterne er slående. På syv måneder er 12 af de 30 varer steget i pris i begge supermarkeder. Det er altså 40 procent af varerne, der er blevet dyrere.

I flere tilfælde er der tale om ret markante stigninger.

Og det er usædvanligt for et marked, hvor prisudviklingen generelt har været langt mindre end resten af samfundet gennem mange år.

Analysen viser, at flere mejeriprodukter er steget i pris. Det samme er eksempelvis mel, havregryn og hakkede tomater.

Mest voldsomt er det med hakket oksekød, der er steget med fire kroner pakken på syv måneder, mens solsikkeolie er steget med syv kroner literen.

Det er altså helt gængse basisvarer i en husholdning – og varer, det er svært at gå uden om – der er på vej op i pris.

For Louise Meincke, som handler ind til en husstand, som ud over hende selv tæller fire børn, er det noget, der virkelig kan mærkes, selvom hun primært handler i discountsupermarkeder.

»Vi bruger lige nu 1.500 kroner mere om måneden på mad og bleer, end vi gjorde i starten af året. De penge kunne vi før bruge på gaver og andre fornøjelser, men nu går det hele til madbudgettet. Det er en ret voldsom udvikling,« siger hun.

Hos Rema 1000 er den samlede kurv blevet knap fire procent dyrere på syv måneder.

Her peger man på, at der 'altid er svingende priser', og at der er tale om et fænomen i hele branchen.

'Særligt er solsikkeolie, som også bruges tilsat i andre varer, samt oksekød rigtignok steget meget i pris. På oksekød er efterspørgslen for tiden større end udbuddet – og så sætter slagterierne noteringen op for at få flere dyr til slagtning. Solsikkeolie – det er verdensmarkedsprisen, der er steget voldsomt,' skriver Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000.

Nogenlunde samme forklaring lyder fra Salling Group, der også varsler, at mere kan være på vej.

'Der er fortsat pres på forsyningskæderne, ligesom transportudgifterne er vokset. Lige nu er markedet generelt uforudsigeligt og rykker sig hele tiden, så det er svært at gisne om, hvilke produkter og kategorier der kan blive påvirket. Men prisstigninger på tværs af detailbranchen virker uundgåeligt.'