For godt en uge siden mødte Anita Jakobsen op i sin lokale Lidl for at få en af de ænder, hun havde set i kædens tilbudsavis.

Men køleren var tom. Så hun væbnede sig med tålmodighed, tog hjem igen og kom tilbage to dage senere. Igen gik hun forgæves. Køleren med ænder på slagtilbud var fortsat gabende tom.

»Jeg blev faktisk vred. Jeg bliver simpelthen så sur over det. Jeg har oplevet flere gange, at man går ind i et supermarked for at få en tilbudsvare, og så er der udsolgt. Jeg tænkte bare: ‘Ikke igen’,« siger 48-årige Anita Jakobsen fra Stakroge ved Herning:

»De må simpelthen kunne finde ud af at bestille nok varer hjem.«

Anita Jakobsen. Vis mere Anita Jakobsen.

Anitas oplevelse er meget, meget langt fra at være unik.

For selvom tilbudskulturen hersker i Danmark, og supermarkedskæderne hver uge pumper millioner af tilbudsaviser ud til danskerne, så oplever enormt mange at gå forgæves.

Inden for de seneste seks måneder har 57 procent af danskerne oplevet at gå i et supermarked for at få et godt tilbud og så møde en tom hylde, viser en YouGov-undersøgelse for B.T.

»Det er et kæmpe problem og alt for højt et tal,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

Læser du tilbudsaviser for at finde gode tilbud i supermarkederne?

»For at sige det lidt hårdt: Det må simpelthen ikke ske. Jeg ved, at det er noget, supermarkedskæderne har meget fokus på. For mig at se ligger problemet i, at antallet af tilbud har vokset sig så stort, at man rent logistisk ikke kan følge med.«

Også i Køge oplever 55-årige Hanne Garcia til tider at få en lang næse.

»Jeg har oplevet det flere gange. Senest var det et rugbrød i Fakta, som jeg gik efter, hvor hylden var tom. Og det sjove er, at hylden altid er fyldt, når der ikke er tilbud,« siger Hanne Garcia:

»Det provokerer mig, for jeg oplever det som et salgstrick, hvor man lokker mig ind med et tilbud, jeg så ikke får. Jeg gider ikke blive snydt på den måde.«

Hanne Garcia er træt af at gå forgæves Vis mere Hanne Garcia er træt af at gå forgæves

Og det er lige netop den grimme smag i munden, som Hanne sidder tilbage med, der kan være enormt giftig for supermarkederne.

»Det er jo derfor, det ikke må ske. At gå forgæves er det største irritationsmoment for en kunde. Den gode oplevelse med et skarpt tilbud bliver vendt til en dårlig oplevelse, hvor kunden måske i stedet står tilbage med irritation og vrede,« siger Bruno Christensen:

»Det slider meget på kundens indtryk af butikken, især, hvis det gentager sig. Det skal undgås for alt i verden.«

Hos Coop, der driver Fakta, Coop 365, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma, er man udmærket bekendt med problematikken.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at varen er til stede i butikken, når den er annonceret. De gange, hvor det fejler, står den enkelte medarbejder og skal forklare sig over for en kunde, der har fået en dårlig oplevelse. Det er frygteligt og skal undgås,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Der, hvor problemet kan opstå, er, at vi laver tilbudsaviser 10-15 uger ud i fremtiden, og indimellem kan leverancen af varen svigte i mellemtiden. Men overordnet skal de her varer være hjemme i hele tilbudsperioden. Det er enormt vigtigt.«

Kan du forstå, at nogle kunder kan få tanken, at I bevidst lokker med tilbud, I så ikke har?

»Det kan jeg godt, men det er bestemt ikke noget, vi spekulerer i. Det giver dårlige kundeoplevelser, og det er noget, vi skal gå langt for at undgå.«