Det bliver dyrere og dyrere og dyrere at være dansker lige nu.

De seneste måneder har inflationstallene fra Danmark været stigende, og tallene for oktober, hvor inflationen ramte tre procent, var historiske.

Udviklingen har været en opadgående kurve.

I juli var inflationen 1,6 procent, i august var den 1,8, i september var den 2,2, og i oktober ramte vi så tre procent.

Det højeste niveau siden juli 2011.

Der er især på nogle helt specifikke varer, hvor danskerne virkelig kan mærke de stigende priser bide lige nu.

B.T. har foretaget et datatræk fra Danmarks Statistik for at se på de 25 varer, hvor priserne er steget allermest det seneste år.

Og det er markante tal.

Allerede i september var prisstigningerne på gas historiske med et niveau på over 50 procent, men det var langt fra toppen, viser tallene for oktober.

Samtidig har elprisen ramt det højeste niveau i fire årtier.

Se listen over de 25 varer, der er steget mest i pris det seneste år, her:​