En hyggelig forsmag på juleaften.

Nogenlunde sådan er der rigtige mange danskere, der har det, når vi i aften, mortensaften, sætter tænderne i en gang saftig and, rødkål, kartofler og sovs.

I supermarkederne har man givet den fuld gas op til mortensaften gennem flere uger med det ene slagtilbud efter det andet.

Og her på selve dagen er der også hård kamp om at være billigst og bedst, når de sidste danskere skal ud og købe ind til middagen – eller måske bare ser en god mulighed for at få købt lidt billig and til fryseren.

Det betyder, at du kan skære en solid luns af regningen, hvis du handler de rigtige steder.

B.T. har gennemgået 15 supermarkedskæders tilbudsaviser i denne uge for at give dig et indblik i, hvad det er, supermarkederne forsøger at lokke dig med, og hvor du får de skarpeste priser.

Og priserne svinger voldsomt.

For en hel and kan du i flere tilfælde skære 50 procent af prisen, hvis du handler i en af de billigste kæder fremfor en af de dyrere.

Her er det naturligvis værd at notere, at der er forskel på både oprindelsesland og produktionsform på mange af ænderne.

Derfor kan det sagtens betale sig at læse det med småt og holde det op mod pris, hvis du går op i den slags.

På andebryst kan du skære omkring 30 procent af prisen ved at se dig for, på andelår kan du næsten halvere prisen.

Nogenlunde det samme gør sig gældende for kartofler og rødkål.

FAKTA: Sådan har vi gjort Andelår og andebryst: Omregnet til 250 gram. I de tilfælde, hvor der er tale om angivet vægtinterval – eksempelvis 160-200 gram, har vi regnet ud fra tallet i midten – 180 gram – om til 250 gram. Rødkål: Nogle glas er omregnet til 720 gram. Kartofler: Kilopris angivet. Hel and: Er vi gået efter den maksimale kilopris.

Det er naturligvis værd at bemærke, at de varer, du ser her i tabellen, er de varer, butikkerne vælger at vise dig i en tilbudsavis.

Så selvom det her ofte vil være butikkens skarpeste pris, er der også tilfælde, hvor du vil kunne finde en endnu billigere variant i selve butikken.

Et sted, hvor det er aktuelt, er på rødkål og kartofler.

Her har butikkerne gennemgående skiltet med såkaldte mærkevarer, men går du ind i butikken, vil du i mange tilfælde kunne finde en billigere variant i deres eget mærke. God mortensaften!