Da Nettos tilbudsaviser onsdag landede i danskernes postkasser og blev publiceret digitalt, vakte en del af priserne opsigt.

Både fordi flere af tilbudspriserne var historisk lave. Men også fordi der med det samme opstod forvirring.

På forsiden af den trykte tilbudsavis, som omdeles til flere hundrede tusinde husstande, kunne man nemlig læse sig til, at Netto har flæskesteg til 6,95 kroner halvkiloet, brød til 9 kroner, fisk til 9 kroner og smør til 4,50 kroner.

På forsiden af den digitale avis var de helt samme varer.

Men her kostede flæskestegen 4,75 kroner halvkiloet – 2,20 kroner mindre end i den trykte avis.

Brød kostede 7 kroner – 2 kroner mindre end i den trykte avis. Fisk kostede 8 kroner – en krone mindre end i den trykte avis.

Også inde i avisen var sodavand billigere i den digitale end i den trykte avis.

Flere steder på de sociale medier begyndte kunder at dele billeder, hvor den trykte og den digitale vis var sat ved siden af hinanden. En skrev: 'Jeg har aldrig oplevet det her før.'

Netto-forvirringen var total onsdag og torsdag. Vis mere Netto-forvirringen var total onsdag og torsdag.

Så hvad gælder? Og hvad er der foregået?

Hos Salling Group, der driver Netto, har man en god forklaring:

»Det, der skete, var, at vi opdagede, at en af vores konkurrenter var mere aggressiv på prisen, og så rettede vi flere af vores priser ned. De fysiske tilbudsaviser er trykt længe i forvejen, så der kunne vi ikke nå at rette prisen. Men det kunne vi i den digitale udgave, på sociale medier og i kampagner på tv og radio,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig i Salling Group:

»Det er de nyeste priser, der gælder. Altså: de laveste priser.«

Han mener ikke, at det er så alvorligt igen.

»Drømmescenariet havde da været, at vi havde samme priser over hele paletten, men det er ikke noget, vi tager så tungt. Kunderne finder ud af, at priserne er endnu lavere, via sociale medier og kampagner,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen:

»Så det er ikke noget, jeg ser som en fejl. Det her handler bare om, at vi gerne vil være billigst, og at vi derfor skruede yderligere ned for prisen.«