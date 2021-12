Store dele af USA har forandret sig for altid, efter tornadoer fredag aften og over natten til lørdag hvirvlede sig gennem seks delstater.

Og en af de amerikanere, hvis liv også er ændret for evigt er 66-årige Janet Kimp.

Janet bor Mayfield i Kentucky, hvor der er sket de værste ødelæggelser. Og til Reuters viser hun, hvordan hendes hjem er splittet til atomer. Du kan se videoen øverst i artiklen.

»Glasset fra min bagdør blæste op i hovedet på mig. Så jeg gik til siden for at komme væk fra den, og min søn var her på gangen, og han råbte efter mig. Vinden blæste så hårdt, at jeg næsten faldt. Og da jeg kom hen til gangen, satte vi os på hug og skærmede for vores hunde og bad til Gud,« fortæller hun til Reuters.

Og ifølge Janet Kimp hjælp bønnen. For den eneste del af loftet, der ikke er faldt ned, var præcis dér, hvor de sad.

Derfor har det allervigtigste overlevet: Nemlig sønnen, hundene og Janet selv.

Men ellers har hun mistet alt. Og det er ikke første gang, fortæller hun til Reuters:

»Mit hus har tidligere brændt helt ned til grunden. Vi genopbyggede. Så døde min mand i 09, og jeg var nødt til at indgive konkurs, jeg mistede alt igen. Og nu har jeg mistet det hele igen. Jeg kan kun redde en smule.«

Alene i Kentucky menes 70 at være døde. Her kollapsede en stearinlysfabrik, hvor 100 var på arbejde og kun 40 blev reddet ud.

Nedenstående dronefotos viser før og efter tornadoen ramte stearinlysfabrikken i Mayfield.

Også i andre delstater er der meldinger om dødsofre, dog ikke så mange som i Kentucky. Meldingerne er foreløbige, fordi der endnu ikke er overblik over skaderne og antallet af dræbte og kvæstede.

Ud over Illinois og Kentucky bevægede tornadoer fredag aften sig gennem delstaterne Arkansas, Tennessee, Indiana og Missouri med ødelæggende kraft.

Præsident Joe Biden kalder ødelæggelserne for 'et af de største tornadoudbrud i vores historie.'

»Det er en tragedie. Og vi ved stadig ikke, hvor mange liv der er gået tabt, og vi kender ikke det fulde omfang af skaderne,« siger Biden i en udtalelse lørdag aften dansk tid.

Præsidenten lover hjælp til de fem delstater, hvor der er sket store ødelæggelser som følge af det ekstreme vejr.

Han siger også, at han vil besøge Kentucky, men han vil vente, så han ikke forstyrrer redningsarbejdet.