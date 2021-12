»Jeg havde aldrig troet, at byen bare ville være væk.«

Sådan fortæller en yderst påvirket borger fra Samburg, Tennessee, til CNN.

For den centrale og sydlige del af USA har været hårdt ramt af stormvejr fredag og lørdag. Et uvejr, der udviklede sig til mere end 30 frygtindgydende tornadoer, som har raseret mindst seks stater, skriver mediet.

I delstaten Kentucky er det meldt ud, at mindst 70 og op mod 100 mennesker har mistet livet.

Borgeren, som CNN talte med, bor lige lidt uden for Samburg, som ligger tæt på grænsen mellem delstaterne Tennessee og Kentucky, og har været vidne til de ødelæggelser, det voldsomme vejr har forårsaget.

»Det er ganske forfærdeligt. Jeg bor fem minutter uden for byen, og vi sad og så nyhederne, så vi vidste, at det ville ske,« siger hun og tilføjer:

»Det er forfærdeligt at se det område, jeg er vokset op i, bare er væk.«

Ud over byer, der er blevet revet fra hinanden, har tornadoerne også fået en stearinlysfabrik i Kentucky med 110 personer indenfor til at kollapse. Det samme gælder et Amazon-varehus i Illinois og et plejehjem i Arkansas.

Alle tre steder har nogle mistet livet.

En af dem, der måtte stå hen i det uvisse, var Sarah Biermann. Hendes mand arbejder i Amazon-varehuset i Illinois, og hun fortæller, at det var skræmmende ikke at kunne få fat i ham, da bygningen stod til at kollapse.

»Det lynede virkelig meget. Vi mistede strømmen i omkring to timer. Min telefon døde. Så jeg kunne ikke få fat i ham, og jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg var så bekymret og ville gerne vide, om han var okay,« fortæller hun til CNN.

Hvorvidt Sarah Biermanns mand er uskadt, fremgår ikke af historien.

Omfanget af ødelæggelserne er endnu ikke kortlagt, men i Kentucky regner guvernøren med, at dødstallet vil stige fra de 70 til omkring 100 omkomne.