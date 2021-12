Faderen til den bare to år gamle datter, som blev dræbt af krokodiller på familiens farm i Siem Reap i Cambodia, har besluttet sig for, at nu skal det være slut med at holde de farlige dyr.

Det var i søndags, at datteren Rom Roath Neary blev fundet død. Hun var faldet ned i graven med krokodiller, på familiens farm i Siem Reap Kommune.

Hendes far, 35-årige Rem Roath, fandt kun hendes afpillede kranie, da han ledte efter sin datter, efter at være kommet hjem.

Nu vil han altså sælge farmen, som han har haft ansvaret for de sidste fem år. Det skriver Khmer Times.

Krokodiller i en dam i en krokodillefarm i Myanmar. Foto: HEIN HTET Vis mere Krokodiller i en dam i en krokodillefarm i Myanmar. Foto: HEIN HTET

»Det er den største fejltagelse i hele mit liv. At miste min datter til mine egne krokodiller og kun finde kraniet tilbage i graven med krokodiller,« sagde han efter den frygtelige ulykke.

Selvom han formentlig kun kan få en mindre pris for sin farm, er han klar til at opgive karrieren som krokodillefarmer.

»Jeg har 60 krokodiller på farmen, men jeg vil opgive den nu, selv om den har tilhørt familien, siden mine forældre havde den. Jeg ønsker ikke at risikere et andet barns liv,« sagde han.

Han erkendte, at han tidligere ikke havde holdt godt nok øje med sine børn. Og han bad andre om at være mere agtpågivende.

Hovedet af en sulten krokodille. Foto: ORLANDO SIERRA Vis mere Hovedet af en sulten krokodille. Foto: ORLANDO SIERRA

»Hvis de har en farm, så skal krokodillefarmerne bygge et stærkt hegn omkring graven, hvor dyrene opholder sig. Og børn må ikke lege i området. Det er meget farligt,« sagde Rem Roath.

Mange mennesker har delt deres kondolencer på kommunekontoret i Sien Reap. En del har også givet penge til de sørgende forældre.