Det er tydeligt, at noget er sket i boligblokken i Hässelby, selv om politiet ikke længere har afspærret området.

Dagen derpå er der lagt blomster, bamser og hjerter. Der er også tændt lys foran en af dmange opgange, der alle ligner hinanden.

Det skriver flere svenske medier som Expressen og Aftonbladet.

Det var her i den vestlige forstad til Stockholm, at to børn – begge under ti år – sent søndag aften blev fundet alvorligt tilskadekomne liggende på jorden. I løbet af natten døde det ene barn, mens det andet barn fortsat er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand.

Politiet har også mandag været til stede ved boligblokken, selv om afspærringen af området er væk.

Hændelserne har sat sit præg på området. Mange beboere har valgt at gå forbi for at vise respekt over for ofrene.

»Jeg bliver så dårligt tilpas, for jeg har boet her i 16 år, og vores børn er vokset op her. Det er så tragisk, når det går ud over børn,« som Annica Nässén udtrykker det over for Aftonbladet.

Politiet har endnu ikke præcist sat ord på, hvad der er sket i den ene af boligblokkens lejligheder, men kun antydet tragediens omfang med bemærkningen: »Vi mistænker, at de er faldet fra stor højde«.

Flere svenske medier har dog enslydende oplysninger om, hvad der foregik søndag aften. Her lyder det, at det angiveligt en 45-årig far, der skulle have knivstukket sine to børn, inden han efterfølgende har smidt dem ud af lejlighedens vinduet til et fald på cirka 15 meter.

Politiet har bekræftet, at to personer er blevet anholdt. Begge »med relation« til børnene. Den ene skulle altså være faren, og den anden skulle være en kvinde, der også opholdt sig i lejligheden. Det er ikke klart, om det er børnenes mor. Politiet har desuden bekræftet, at der er indledt en forundersøgelse om drab og drabsforsøg.

Naboer i den opgang, hvor familien boede, har dagen derpå givet forskellige versioner af faren og familien.

En anonym nabo siger, at der siden i sommer har været larm fra lejligheden. Ikke mindst om natten. Derfor har han klaget til udlejeren over det, fordi det til tider har været umuligt at sove.

»Der har været noget galt i lejligheden, men vi kan jo ikke bare banke på og spørge,« som vedkommende siger til Expressen – og fortæller, at der også var larm fra lejligheden søndag:

»Omkring kl. 17 hørte vi manden skrige, og vi hørte også gråd.«

Det var kl. 21.46, at alarmopkaldet kom, efter at de to børn her var blevet fundet uden for boligblokken af en forbipasserende.

Andre nabo fortæller dog forskellige historier. At faren og familien fremstod som »søde«, at de gerne holdt døre åbne, hvis andre beboere havde brug for det.

»Jeg mødte ham nogle gange i elevatoren. Faren var venlig og imødekommende,« som en anden beboer anonymt udtrykker det.