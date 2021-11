»Jeg kalder ham den nye Ted Bundy og Jeffery Dahmer.«

Ifølge mediet People, er det de rystende ord, som en amerikansk mor fra New Hampshire angiveligt har brugt til at beskrive sin 5-årige søn, der i sidste måned blev fundet død og begravet i en skov.

En direkte sammenkædning med to af de værste seriemordere i amerikansk historie.

Moren, Danielle Dauphinias, har aldrig haft et særligt tæt bånd til sin søn, Elijah Lewis.

Sønnens far stak angiveligt af med Lewis da sønnen var ét år gammel, og moren fik først sin søn at se igen tre år senere. Men i perioden herefter var forholdet til sønnen så dårligt, at hun til en veninde sendte beskeder, der kunne tolkes som alarmerende.

Udover sammenligningen med seriemorderne, skrev hun også:

»Han er blevet værre og værre. Jeg vil ikke have ham mere. Jeg kan ikke kapere det mere.«

Herudover beskrev hun også, hvordan drengen legede med sin egen afføring og tissede udover sin seng og sit tøj.

Få måneder efter sms-korrespondancen blev liget af Elijah Lewis fundet i en skov.

Nu er Danielle Dauphinias i fængsel, fordi hun har forsøgt at bortskaffe bevismateriale, mens hun også er sigtet for at sætte sin søns liv i fare.

Efter afhøring af Dauphinias naboer er efterforskerne nemlig blevet informeret om, at naboerne havde fået besked på, at de skulle lyve omkring Elijahs situation, hvis de blev spurgt ind til det. Herudover oplyste naboerne, at de nærmest aldrig så drengen.

Moren nægter sig dog skyldig og er heller ikke sigtet for at slå sin søn ihjel.

Dauphinais forsvarsadvokat giver heller ikke meget for beskederne, som nu er lagt frem.

»Jeg har ikke modtaget nogen informationer, der kan verificere disse beskeder, eller hvor de skulle være kommet fra.«