»I en tid med coronavirus, hvor verdens børn har haft brug for mere hjælp end nogensinde før, har jeg arbejdet solen sort, og ikke fået passet nok på mig selv.«

Sådan indleder tidligere social- og integrationsminister for Socialdemokratiet Karen Hækkerup, der nu er generalsekretær i UNICEF Danmark, et opslag på sin Facebook-profil.

Hun har kørt sin krop så træt, at hun er endt med at få stress, fortæller hun. Derfor er hun nu sygemeldt på ubestemt tid.

»Jeg troede, det var nok med nogle ugers hvile, men må desværre erkende, at det tager lidt længere tid.«

Stress – det skal du holde øje med: Du vågner om natten eller sover dårligt

Du bliver irritabel, har svært ved at grine og trækker dig fra dine omgivelser

Du oplever humørsvingninger

Trykken for brystet eller ondt i maven

Du bliver glemsom og har svært ved koncentrere dig

Du er grådlabil

Du er vedvarende bekymret og utilpas Kilde: Stressforeningen.dk

Hun har heldigvis tiltro til, at hendes kollegaer i UNICEF Danmark kan klare opgaven. Der skal altså ikke findes en afløser, mens hun er væk. Det er blandt andet næstformand Astrid Haug og bestyrelsesformand Jesper Lok, der hjælper med Karen Hækkerups opgaver, mens hun er syg.

I sit opslag på Facebook kommer hun med en opfordring til alle, der ikke altid husker at lytte til kroppen.

»Stress kan ramme alle, og nu jeg har prøvet det selv, kan jeg kun ønske, at alle andre, der ligesom jeg har haft meget om ørene, er bedre til at lytte til kroppen, end jeg var,« skriver hun og afslutter:

»Så pas godt på jer selv.«

Det vides ikke, hvor længe Karen Hækkerup vil være sygemeldt.

Også SF-profilen Jacob Mark måtte torsdag melde sig syg med stress. Det var blevet så slemt for ham, at han næsten har mistet synet.

»Det er uhyggeligt at miste sit syn. Det er uhyggeligt at have et godt syn, og pludselig kan jeg ikke se Christina (Jacob Marks kæreste og kommende hustru, Christina Krzyrosiak Hansen, red.) hen over middagsbordet, når det er mørkt udenfor. Og det er uhyggeligt, når optikeren siger: 'Det her har ikke noget med briller at gøre. Dit syn er bare væk,'« skrev han på Facebook.