»Tror du ikke på regeringen?«

»Nej, det gør jeg ikke,« siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i et interview under TV-Avisen klokken 21.

Hele referencerammen er de slettede sms'er hos statsministeren, som justitsministeriet i dag har oplyst ikke kan genskabes igen.

Spørgsmålet fra værten Kim Bildsøe lød på, om han havde tiltro til regeringens forklaring om, at selvom de var i besiddelse af oplysningerne allerede i fredags, så krævede processen med minkkommissionen, at de først kunne offentliggøre det i dag.

»Det her handler om, at regeringen, magtfuldkommen som den er, udskyder det her til efter et kommunal- og regionsrådsvalg af frygt for at det skal påvirke valget. Jeg synes simpelthen, at det er uordentligt.«

Tidligere i dag afviste justitsminister Nick Hækkerup, at der skulle være tale om tilrettelagt timing.

Han forklarede til Ritzau, at materialet blev fremlagt fredag i forseglede kuverter, og herefter aftalte man med minkkommissionen, at man skulle mødes mandag med kommissionen og bisiddere, der så kunne gennemgå materialet med deres klienter.

I interviewet spørges Jakob Ellemann-Jensen også, om han ikke tror på at statsministeren taler sandt, når hun siger, at de her sms'er ikke indeholder noget omkring lovhjemmel.

»Nej, det tror jeg ikke hun gør. Statsministeren har ved tidligere lejligheder haft en lemfældig omgang med sandheden. Hun sagde også, at det var myndighedernes klare anbefaling, at slå hele minkbestanden ned – det var det ikke,« siger partiformanden og sætter to streger under, hvorfor han mener, der kan være en grund til at slette ens sms'er:

»Alle, der nogensinde har slettet en sms, ved også godt hvorfor man gør det. Man gør det, fordi man ikke ønsker nogen skal læse den. Det er den eneste grund. Det ved regeringen godt.«

Slutteligt understreger han, at man er naiv, hvis man tror, at resultaterne først kunne se dagens lys i dag.

Tidligere i dag rettede flere andre partier også en skarp kritik af både timingen, men også konklusionen på politiets arbejde med genskabelsen af sms'erne.

Derfor mener Søren Pape Poulsen fra De Konservative også, at private eksperter skal gøre et forsøg på at genskabe dem.