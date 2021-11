Søren Pape Poulsen (K) vil have teknikere fra private firmaer til at genskabe Mette Frederiksens sms-beskeder fra minksagen.

Det siger han, efter Justitsministeriet onsdag eftermiddag oplyser, at det ikke var muligt for politiet at genskabe de beskeder fra perioden september-december 2020, som statsministeren har slettet.

»Mette Frederiksen må godt nok være bange for danskernes reaktion, når regeringen tilbageholder central information om slettede sms’er til dagen efter valget,« siger Konservatives formand Søren Pape Poulsen.

Allerede fredag 12. november var teknikere fra politiet færdige med at forsøge at gendanne sms-beskederne, men siden da har B.T. og andre medier ikke kunnet få svar om resultatet af arbejdet.

Nu mener Søren Pape Poulsen, at det skal forsøges igen.

»Politiet er dygtige, men hvis der findes endnu dygtigere eksperter i private firmaer, så skal de også have mulighed for at genskabe sms’erne. Den her skandale skal vi gøre alt for at komme til bunds i.«

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser, at regeringen har gemt oplysningen om det mislykkede forsøg på at gendanne de slettede sms'er til efter kommunalvalget.

»Det passer simpelthen ikke. Processen har været den, at vi i Justitsministeriet fik materialet i forseglede kuverter fredag. Så aftalte vi mandag med Minkkommissionen, at vi skulle mødes med kommissionen og bisidderne, som skulle have materialet og gennemgå det med deres klienter,« siger Nick Hækkerup til Ritzau.

Men det kalder Venstre for en »absurd søforklaring«.

»Der er ingen rationelt tænkende mennesker, der køber forklaringen om, at materialet blev gemt i kuverter, og at hovedpersonerne derefter skulle gennemgå materialet, når sms-beskederne ikke blev genskabt og dermed ikke findes. Det er absurd på et plan, jeg ikke kan finde ord for,« siger formand for Folketingets retsudvalg Morten Dahlin (V).

Regeringens støtteparti Radikale Venstre »ser med stor alvor på«, at beskederne fra Mette Frederiksen og hendes tre nærmeste medarbejdere er slettet og foreløbigt ikke kan genskabes.

»I sidste ende betyder det, at kommissionen ikke får det materiale, den har bedt om,« siger retsordfører Samira Nawa (R).

Alligevel vil partiet endnu ikke drage en konsekvens.

»Vi venter på, at Minkkommissionen får gjort sit arbejde færdig. Så må vi tale om konsekvenser.«

Men nu kan kommissionen slet ikke lave et fuldstændigt stykke arbejde?

»Ja, og hvis det er det, kommissionen kommer frem til, går jeg ud fra, at de noterer det, og så må vi se på det til den tid,« siger Samira Nawa.

Venstre kalder forløbet dybt kritisabelt.

»Det tegner et billede af en magtfuldkommen regering, som gør alt for, at offentligheden ikke skal få kendskab til den her sag. Det er en af de største politiske skandaler i nyere tid,« siger Morten Dahlin (V) og tilføjer:

»Vi har en regering, der fra starten af har modarbejdet kommissionen og tilbageholdt de her oplysninger.«

Helt tilbage i april efterspurgte Minkkommissionen at få udleveret Mette Frederiksens sms-beskeder fra perioden 1. september til ultimo december 2020.

Men først i september svarede Mette Frederiksens ministerium, at hun og tre andre i toppen af ministeriet slettede deres beskeder.

Så anmodede kommissionen 13. september om, at Statsministeriet forsøgte at gendanne og udlevere blandt andre Mette Frederiksens sms'er.

Det var først, da der kom massivt mediefokus på sagen i oktober og november, at regeringen satte politiets teknikere på opgaven.

'Vi hører ikke noget i spørgsmålet om genskabelse af de slettede sms'er, før det gennem Justitsministeriet i fredags blev meldt ud, at det har bedt om politiets hjælp til at genskabe sms'erne,' oplyste Minkkommissionen til B.T. den 1. november.

To dage efter beklagede Mette Frederiksen forløbet på et pressemøde om sms-sagen:

»Statsministeriet beklager, at man ikke hurtigere besvarede kommissionens henvendelse om genskabelse af sms'er i september,« sagde hun.