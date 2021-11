Jennifer Henzold og Anjali Ryot sad begge og spiste på restauranten La Malquerida, da bandemedlemmerne begyndte at skyde vildt mod hinanden.

Både den tyske og den indiske turist blev dræbt i krydsilden. Tre andre blev såret.

Episoden fandt sted for en måned siden midt i et kvarter fyldt med udenlandske gæster i den mexicanske by Tulum. I begyndelsen af november skete noget lignende bare 130 kilometer borte ved resortet Hyatt Ziva Riviera i Cancun.

Her måtte turister løbe for livet og gemme sig for at undslippe salverne fra de halvautomatiske våben. I denne omgang mistede ingen turister livet, mens nogle enkelte blev lettere såret.

I stedet for at ligge på stranden måtte turister gemme sig på resortet Hyatt Ziva Riviera i Cancun, da skyderiet brød

Den narkorelaterede kriminalitet i Mexico har i årevis været særdeles blodig og ude af kontrol. På det seneste har den også bevæget sig ind i de områder, hvor turister i høj grad opholder sig.

»Min bekymring er, at man som turist ikke er et mål, men man kan sidde ved et bord ved siden af et mål, og pludselig kan det blive din sidste ferie,« som den amerikanske sikkerhedsekspert Robert Almonte siger til New York Post:

»De mister ingen søvn over, hvem de skyder. Og hvis der er uskyldige personer i nærheden, så er det bare ærgerligt.«

Robert Almonte, der i årevis har studeret de mexicanske narkokarteller er derfor ikke i tvivl om, hvorvidt man som turist bør have Mexico i tankerne som rejsemål lige nu.

Jennifer Henzold og Anjali Ryot blev dræbt på den turistvenlige restaurant La Malquerida i Tulum.

»Tingene er ude af kontrol, og den mexicanske regering har ingen plan for at løse problemerne. Jeg bliver ofte spurgt om rejser til Mexico, og min anbefaling er, at man skal lade være med at tage afsted,« siger han.

Også i det danske udenrigsministeriums rejsevejledning for Mexico kan det tydeligt ses, at der er store problemer.

Her opfordres der til, at man er »meget forsigtig«, især hvis man skal rejse i delstater grænsende op mod USA eller i andre kartelplagede delstater som Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarít, Estado de México, Veracruz og Morelos:

»Du kan risikere at blive fanget i en krydsild, i vejspærringer eller du kan på andre måder blive ufrivilligt inddraget. Sammenstød kan også ske andre steder i landet, hvor kartellerne er aktive, for eksempel har der været episoder i turistområderne på Yucatanhalvøen relateret til interne opgør på blandt andet et hotel og en restaurant, hvorfor man bør udvise øget opmærksomhed,« lyder det i rejsevejledningen med henvisning til de nævnte episoder i begyndelsen af denne artikel.

Der er allerede indsat svært bevæbnede styrker på stranden i Tulum for at passe på turisterne.

Den mexicanske regering har tilsyneladende indset, at der skal handling til. For netop på YYucatanhalvøenvil der i december blive indsat en styrke på 1.500 soldater fra Nationalgarden.

»Det kan ikke ske igen,« som Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, sagde tidligere på ugen, da tiltaget blev præsenteret.

Mange distrikter i landet er i høj grad afhængig af indtægter fra turisme, og specialstyrkerne skal specifikt beskytte udenlandske gæster mod at blive fanget i nye beskydninger i det pågældende område.

»Denne bataljon vil give sikkerhed til hele turistområdet,« som forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval har sagt.