Modegiganten Zara løftede tirsdag sløret for nye ændringer det kommende år.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Times of India.

I ledelsen af Zaras moderselskab, Inditex SA, indtræder Zara-grundlæggeren Amancio Ortegas datter, Marta Ortega.

Fra 1. april vil hun være bestyrelsesformand i selskabet. Et job, hun overtager fra Pablo Isla, der har haft formandsposten siden 2011.

Marta Ortega. Foto: CABALAR

Det sidste års tid har rygterne svirret om, at Isla var opsat på at komme videre. Samtidigt voksede Marta Ortegas involvering i familieforetagnet – og nu altså endnu mere.

»Jeg har altid sagt, at jeg ville dedikere mit liv til at bygge videre på mine forældres arv, se på fremtiden, men lære af fortiden,« sagde Marta Ortega i en pressemeddelse.

Hun har haft flere forskellige stillinger hos Inditex SA de sidste 15 år, men har – indtil nu – aldrig haft en lederstilling. Mest af alt har hun været med til at styrke Zaras brand.

Som fast inventar ved store modebegivenheder verden over, er Marta Ortega – modsat sin far – da heller ikke sky for offentligheden.

I 1975 grundlagde Amancio Ortega, i selskab med sin daværende kone, Rosalía Mera, tøjkæden Zara, der i dag har butikker verden over.

Kæden har specialiseret sig i såkaldt fast fashion og sælger blandt andet tøj, sko, badetøj og parfumer.