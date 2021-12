Et 72-årigt byrådsmedlem fra Haderslev er torsdag blevet fundet skyldig i at forfølge og chikanere fem af kommunens ansatte.

Det skriver JydskeVestkysten.

Helt konkret er der tale om Mogens Rerup (Alt), som har været tiltalt for fem overtrædelser af straffeloven, der udelukkende omhandler overtrædelser om krænkelser af personer i offentlig tjeneste.

En tiltale, der kommer efter, at fem ansatte i årevis havde modtaget tilsvininger i form af beskeder og mails fra byrådsmedlemmet.

Men torsdag faldt der dom i sagen, og efter fire lange dage i retten blev Mogens Rerup fundet skyldig.

I mails og på sin åbne Facebook-profil kunne det nemlig bekræftes, at han blandt andet havde kaldt en ansat for et 'gennemført ondskabsfuldt og modbydeligt menneske', og han havde desuden beskyldt hende for at mishandle psykisk syge.

»Det er stærkt nedsættende beskeder og udokumenterede påstande. Samlet set er det chikane,« udtalte Søren Rune Schrøder, som er dommer.

Udover ovenstående var der også fire andre ansatte, der havde fået en lignende behandling med nedsættende udsagn af Mogens Rerup.

Dommen udløste derfor en betinget straf på 14 dages fængsel, hvilket vil sige, at han først skal bag tremmer, hvis han laver noget lignende inden for det næste år.

Mogens Reup er desuden dømt til at betale sagsomkostningerne, og han har 14 dage til at finde ud af, om han vil anke sagen.