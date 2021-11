»Jeg er oprindeligt fra Sydfyn, fjerde pløjemark til venstre. Det var kæmpestort at få lov til at komme ind som 'Jeppe i baronens seng' og på den ene side være påtaget upåvirket og på den anden side fuldstændig blæst bagover,« lyder det fra Martin Greis-Rosenthal.

Den 41-årige skuespiller, der er aktuel som fysiklærer i TV 2s nye julekalender 'Kometernes jul', taler om sit møde med dronning Margrethe.

Den 26. oktober inviterede majestæten den danske filmbranche til bal på Fredensborg Slot, og her stod Martin Greis-Rosenthal og hans hustru, skuespiller Katrine Greis-Rosenthal, nemlig på gæstelisten sammen med navne som Trine Dyrholm, Sidse Babett Knudsen og Anders Matthesen.

»Det er, som om at jeg i de her år får lov til at sætte flueben ved flere store ting,« fortæller Martin Greis-Rosenthal med henvisning til konstellationen julekalender-debut og dronninge-bal.

Skuespillerparret Martin og Katrine Greis-Rosenthal. Foto: GEOFF ROBINS Vis mere Skuespillerparret Martin og Katrine Greis-Rosenthal. Foto: GEOFF ROBINS

Til kulturballet var hele den kongelige familie til stede, og Martin Greis-Rosenthal lægger ikke skjul på, at det var en stor oplevelse at møde dem alle.

»Det var store sager. Vi er et meget midtersøgende land, så det at vi også har en så ekstravagant institution som kongehuset at orientere os imod. De gør en verden til forskel, og det er stort at få lov til at være en del af det.«

Selskabet var placeret ved en lang række rundborde, hvor dronningen blandt andre havde Nikolaj Coster-Waldau, Esben Smed, kulturminister Ane-Halsboe Jørgensen og Thomas Vinterberg til bords.

Martin Greis-Rosenthal delte desværre ikke bord med nogle royale, men fik talt lidt med prinsesse Marie, fortæller han.

Martin Greis-Rosenthal ved pressemødet for TV 2s nye familiejulekalender 'Kometernes jul'. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Martin Greis-Rosenthal ved pressemødet for TV 2s nye familiejulekalender 'Kometernes jul'. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Der var hofdamer placeret ved alle bordene, som sørgede for, at man kunne hilse på dronningen, når hun kom forbi. Jeg fik også hilst på prinsesse Marie, som var vanvittig godt selskab.«

Ved de andre borde havde kronprins Frederik blandt andet Lars Ranthe til bords, mens kronprinsesse Mary sad med Danicia Curcic og Dar Salim.

Sofie Gråbøl fik lov til at sidde ved siden af prins Joachim, og hun har tidligere fortalt til B.T., at han var den ideelle bordherre.

»Det var utrolig dejligt. Han var utrolig spændende at snakke med og et utroligt sødt menneske,« lød det blandt andet fra Sofie Gråbøl.

