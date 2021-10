Danica Curcic afslørede i går sin nye kæreste til Dronningens store bal på Fredensborg Slot.

Dronning Margrethe havde inviteret hele den danske filmbranche til koncert og middag på slottet i Nordsjælland.

»Vi er kærester,« sagde Curcic ifølge ugebladet Her og Nu.

Curcic er lige nu stjerne i Netlix-serien 'Kastanjemanden', men det er længe siden, hun har udtalt sig om sit kærlighedsliv.

Dronningen afholder koncert og middag for filmbranchen på Fredensborg Slot, tirsdag den 26. oktober 2021. (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix)

Tirsdag aften valgte hun at bryde tavsheden, da hun havde sin nye kæreste, Darren Pettie, med til fest hos Dronningen.

Curcic har scoret en ægte amerikansk Hollywood-stjerne, der har været på rollelisten i blandt andet 'Mad Men.'

Parret mødte hinanden i 2016, da de spillede over for hinanden i gyserserien 'The Mist'.

Curcic er 36 år, mens Pettie er 51 år.

Curcic dannede indtil 2016 par med skuespilleren Peter Christoffersen. De var kærester i fem år og bruddet var ifølge Christoffersen udramatisk og venskabeligt.

Skuespiller Danica Curcic modtager Kronprinsparrets Kulturpris af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ved Kronprinsparrets Priser på musik- og teaterhuset Værket i Randers, lørdag den 31. oktober 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Danica Curcic selv havde ingen kommentarer til bruddet.

Hun bekræftede dog over for Ekstra Bladet, at de ikke længere dannede par.

Danica Curcic har både vundet en Robert og en Bodil-pris.

I 2020 vandt hun Kronprinsparrets Kulturpris for sin modighed og kompromisløshed.

»Med en særlig fornemmelse for den menneskelige psyke, kaster Danica Curcic sig ud i krævende roller, som hun formår at skildre komplekst og levende,« lød det i begrundelsen.