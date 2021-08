Der er gået over 14 år, og Goncalo Amaral har stadig ikke ændret mening.

»Den dag i dag er jeg ikke i tvivl om, at bortførelsen blev fingeret,« siger han.

Det var den portugisiske efterforsker, der i 2007 stod i spidsen for den opsigtsvækkende sag om treårige Maddie McCanns forsvinden fra en ferielejlighed i Portugal. Han giver sit syn på sagen i en dokumentar hos mediet Bild, der bliver sendt tirsdag.

Allerede i tiden efter sagens begyndelse, skabte det overskrifter, da Goncalo Amaral rettede mistanken mod den lille piges forældre, Kate og Gerry McCann.

Goncalo Amaral holder fast i sin mistanke. Foto: JOAO CORTESAO Vis mere Goncalo Amaral holder fast i sin mistanke. Foto: JOAO CORTESAO

Og selv om han efter fem måneder blev fyret fra sit job og siden har skrevet en kritiseret bog om sagen, holder han fast i sine synspunkter om, at forældrene har noget at skjule.

»Der var flere tegn på det: Der var et vindue, som man aldrig rigtigt kunne afgøre, hvorvidt det havde været åbent eller lukket. Vi fik at vide, at den påståede kidnapper var kravlet ind og ud af det, men de fingeraftryk, vi fandt, viste, at det var moren, der havde åbnet det. Og det var de eneste (fingeraftryk, red.), der blev fundet,« siger Goncalo Amaral.

Samtidig mener den tidligere portugisiske politimand, at Kate og Gerry McCann reagerede mistænkeligt.

»Deres opførsel var mærkelig. Det virkede næsten som om, at der ikke var sket noget. De virkede mere bekymret over ikke at få serveret te end i chok over deres barns forsvinden. Det var ikke en normal reaktion,« siger Goncalo Amaral.

Kate og Gerry McCann. Foto: ANDREW WINNING Vis mere Kate og Gerry McCann. Foto: ANDREW WINNING

Han erkender dog også, at der blev begået fejl i den indledende efterforskning.

»Vi gik til sagen, som om noget var blevet stjålet. Hvordan var gerningsmanden kommet ind på gerningsstedet? Og hvordan kom vedkommende igen ud? Var der spor efter indbrud eller fingeraftryk? Undersøgelserne burde have været mere omfattende som ved mordefterforskninger: Der skulle være sikret biologiske spor, fibre, hår. Det var en fejl,« siger han.

Samtidig afviser han igen, at tyske Christian B., som i øjeblikket sidder fængslet i Tyskland som hovedmistænkt, skulle have noget med sagen at gøre. Han fortæller, at portugisisk politi allerede opsøgte ham i 2007 – inden man mistænkte forældrene – men at han ikke var hjemme.

»Det vil ikke være første gang, at man opklarer en sag ved at konstruere beviserne,« siger den i dag 61-årige portugiser:

Politibillede af den tyske mand, Christian B., som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto Vis mere Politibillede af den tyske mand, Christian B., som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto

»De hovedansvarlige for hendes forsvinden er dem, der havde forsøgerpligten: Forældrene.«

Den tyske anklagemyndighed reagerer over for Bild på Goncalo Amarals udmeldinger. Og her har man ikke meget til overs for teorierne.

»En tidligere portugisisk politimands mening interesserer os meget lidt. Vi går ud fra, at han ikke set vores dokumenter, og derfor er hans konklusioner irrelevante,« lyder det fra anklageren Hans Chrsitian Wolters.

Han har tidligere sagt, at »vi har stærke nok beviser til at fastslå, at vores mistænkte slog Madeleine McCann ihjel.«