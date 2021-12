Billedet er det samme mange steder: Stigende smitte og nedlukninger i større grad.

Bare ikke i Østrig. Eller rettere: Ikke længere.

Mandag var der under 1.800 nye smittetilfælde, hvilket var det lavest i to måneder - og det står i stor kontrast til situationen for bare en måned siden.

22. november peakede antallet af nye coronasmittede med lige under 14.000 ramte østrigere.

Søndagens demonstration set fra oven. Foto: HANS PUNZ Vis mere Søndagens demonstration set fra oven. Foto: HANS PUNZ

Datoen markerede også en anden markant begivenhed. Her vågnede de omkring ni millioner østrigere op til en omfattende og tidlig nedlukning af landet.

Og det har tilsyneladende hjulpet.

Men landet har også fået bugt med de galopperende smittetal ved at skelne mellem de vaccinerede og de uvaccinerede borgere.

Eksempelvis åbnede samfundet 12. december igen for de vaccinerede, lige som de første regioner kunne åbne hoteller og restauranter.

Mandag i denne uge skete det samme så i de resterende regioner, heriblandt i Wien.

For de uvaccinerede borgere er landet stadig lukket, ligesom der fra 1. februar er indført vaccinekrav for alle. Den østrigske regering har dog understreget, at ingen vil blive vaccineret med tvang. Til gengæld kan dem, der nægter at få et stik, risikere bøder.

Det har i de forgangne uger medført store demonstrationer i hovedstaden Wien, hvor titusindvis af østrigere har protesteret.

Grænserne til landet er også åbne, men turister skal leve op til skrappe krav.

Fra mandag i denne uge er der kun adgang for gæster, der er tidligere smittet eller vaccineret - og hvis ikke man har fået tredje boosterstik skal der endda en negativ pcr-test til for at kunne krydse grænsen.