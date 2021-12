Hvis du havde planlagt en tur på en af Pluto Groups restauranter i København den kommende tid, må du desværre lade dig skuffe.

De nye restriktioner omkring arealkrav og kortere åbningstider blandet med høje smittetal har fået Pluto Group til midlertidigt at lukke alle deres restauranter.

Det oplyser Pluto Group i en pressemeddelelse.

»Vi vurderer, at en nedlukning af alle restauranterne er det mest ansvarlig for vores virksomhed, vores gæster og vores personale. Vi ser ind i en tid med høj smitte blandt gæster og personale, samt en stor nedgang i gæsteantal,« siger direktør Jesper Madirazza-Marcussen.

I restaurantkæden er der tale om nedlukningen af restauranterne Pluto, Gorilla, Retour og Maison - alle beliggende i København.

Beslutningen om at lukke restauranterne ned skyldes som sagt ikke kun en høj coronasmitte.

»Alt dette vil medføre store timebesparelser på personalet, nogen steder helt op til 40 procent. Det mener vi er meget uholdbart for alt det personale, det kommer til at ramme. Ved at lukke virksomhederne ned, aktiverer vi hjælpepakkerne, og kan sikre vores personale,« siger Jesper Madirazza-Marcussen.

Når restauranterne lukker ned, kommer de til at blive omfattet af de kompensationsordninger, der netop er trådt i kraft. Her kan virksomheder, der bliver ramt af de nylige restriktioner, vælge at lukke frivilligt ned og modtage kompensation for den tabte indtjening.

De nye retningslinjer, som restauranterne er omfattet af, gør, at de skal lukke klokken 23. Der må ikke serveres alkohol efter klokken 22 og der er et krav om, hvor mange personer der må være per kvadratmeter inde i restauranterne.

Det er endnu uklart, hvornår Pluto Group vælger at åbne restauranterne igen. Af pressemeddelelsen fremgår det dog, at restauranter forventer at åbne igen på et tidspunkt i det nye år.