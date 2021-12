Kort efter midnat 5. september blev en dansk rapper stukket ned i Kødbyen. I sidste uge anholdt politiet så en 24-årig. Sigtede ham for grov vold.

Og fredag blev han varetægtsfængslet i fire uger.

Selve grundlovsforhøret fredag foregik bag lukkede døre, og den efterforskning, der har ledt til anholdelsen af den 24-årige, er derfor ikke offentligheden bekendt.

Dog vides det, politiet formoder, at den 24-årige ikke var alene om knivstikkeriet.

Af sigtelsen fremgår det nemlig, at han er mistænkt for i forening eller efter forudgående aftale med en eller flere ukendte gerningsmænd at have tildelt rapperen flere knivstik.

I kølvandet på knivstikkeriet i september udtalte den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Anders Lykkegaard Nielsen, at der forud for knivstikkeriet var opstået en form for tumult mellem to grupperinger.

Baggrunden herfor var – i hvert fald på daværende tidspunkt – ukendt, men ledte altså til knivstikkeriet uden for en restaurant.

Politiet fik anmeldelsen herom klokken 00.07, og ofret blev herefter kørt på Rigshospitalet. Her blev det konstateret, at han kun havde pådraget sig »overfladiske skader«.