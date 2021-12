Et udbrud af corona har ramt verdens størst krydstogtskib.

48 personer er testet positive på 'The Symphony of the Seas' efter en ugelang tur i Caribien.

Det meddeler rederiet Royal Caribbean, skriver flere medier.

Der var i alt 6.091 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på skibet.

»Hver eneste person gik hurtigt i isolation,« skriver Royal Caribbean i en pressemeddelelse:

»Alle, der testede positiv havde ingen eller kun milde symptomer, og vi holdt nøje øje med deres tilstand.«

Det lyder videre, at 95 procent af de ombordværende var fuldt vaccinerede, mens 98 procent af de smittede var fuldt vaccinerede.

Krydstogtbranchen har været særdeles hårdt ramt af coronapandemien, og den har længe ligget totalt nedlukket. Ikke mindst efter flere tilfælde af større udbrud på forskellige krydstogtskibe.

'The Symphony of the Seas' begyndte at sejle igen i sommer.