USAs exit fra Afghanistan har ramt præsident Joe Biden hårdt i hjemlandet.

Faktisk så hårdt, at han lige nu står til at tabe et eventuelt valg mod sin republikanske modstander fra seneste valg, Donald Trump.

I en meningsmåling fra Emerson College Polling er amerikanere blevet spurgt, hvilken kandidat de ville foretrække af de to duellanter fra det seneste valg, hvis de igen skulle stå over for hinanden i 2024.

Her har 46 procent svaret, at de hælder til den nuværende præsident, Joe Biden, mens lidt flere, 47 procent, ville vælge hans forgænger, Donald Trump – der dog endnu ikke har givet et klart svar på, hvorvidt han overhovedet har tænkt sig at stille op næste gang,

(FILES) In this file photo taken on August 31, 2021 US President Joe Biden speaks on ending the war in Afghanistan in the State Dining Room at the White House in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Meningsmålingen er foretaget mellem 30. august og 1. september og altså lige efter, at de sidste amerikanske tropper forlod Afghanistan.

Pudsigt nok viser samme måling, at skulle Joe Biden stå over for en anden republikansk kandidat end Donald Trump, ville den nuværende præsident i overbevisende grad sikre sig en endnu en periode i Det Hvide Hus.

Også andetsted kan man se, at dommen er hård over præsident Joe Bidens håndtering af tilbagetrækningen.

Hos ABC News/Washington Post styrtdykker amerikanernes tilfredshed også med USAs øverste leder.

Her er godt nok overvældende opbakning til det amerikanske exit, men hele 60 procent misbilliger Joe Bidens håndtering af situationen.

Samtidig styrtdykker også den generelle tilfredshed her med præsidenten.

Her billiger 44 procent hans evne til at udføre jobbet, mens 51 misbilliger hans indsats. Det er henholdsvis et fald på seks procentpoint og en stigning på ni procentpoint i forhold til en måling sidst i juni, altså inden alt kollapsede i Aghanistan.