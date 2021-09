Mens den tidligere amerikanske præsident Donald Trump offentligt overvejer sit næste politiske træk, er der én i hans helt nære kreds, som forholder sig ganske tavs.

Hans hustru, Melania Trump. Hun har nemlig – ifølge flere kilder – intet ønske om igen at blive landets førstedame.

Det skriver CNN, der har talt med en række unavngivne kilder, der angiveligt er eller har været tæt på Melania Trump.

Det vides endnu ikke, om Donald Trump har tænkt sig at forsøge at komme tilbage i Det Hvide Hus om godt tre år, når amerikanerne igen skal til stemmeurnerne, men Melania Trump vil helst ikke rykke tilbage dertil, fortæller en kilde, der ifølge CNN var tæt med den forhenværende førstedame, da hendes mand besad den magtfulde post:

ARKIVFOTO af Donald og Melania Trump fra januar i år. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere ARKIVFOTO af Donald og Melania Trump fra januar i år. Foto: ALEX EDELMAN

»At være førstedame igen er ikke det, hun ønsker,« fortæller kilden:

»For hende er det et kapitel, der er overstået, og det er det.«

Melania Trump har længe været kendt som en af de mest private førstedamer, og efter hun flyttede ud af Det Hvide Hus tilbage i januar, har hun kun trukket sig endnu mere tilbage fra spotlyset.

Kun én gang er hun blevet set offentligt hen over sommeren, og ellers har hun holdt sig væk fra kameraerne.

Arkivfoto af Donald og Melania Trump fra januar i år. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Arkivfoto af Donald og Melania Trump fra januar i år. Foto: MANDEL NGAN

Det er ifølge CNN planen, at hun vil bo fast på sin mands ferieresort Mar-a-Lago i Florida, mens parrets søn, Barron Trump, går i privatskole.

Flere kilder fortæller også, at hun ingen planer har om at deltage i vælgermøder eller andre politiske arrangementer med sin mand, da hun anser hans politiske planer for at være hans job. Ikke hendes.

»Du kommer ikke til at se hende ved vælgermøder eller kampagnebegivenheder, selv hvis han (Donald Trump, red.) 'officielt' siger, at han stiller op igen,« siger en kilde til CNN.

Ifølge kilden vil man i stedet formentlig se Lara Trump, der er gift med Trumps søn, Eric, eller Kimberly Guilfoyle, som er kæreste med Trumps ældste søn, Don, indtage den position.

CNN oplyser, at man har forsøgt at få en kommentar fra Melania Trump til artiklen, men at man ikke har hørt noget fra hendes kontor.