»Jeg kan ikke huske bilens mærke eller farve. Men i den var der tre unge mænd, der så meget trætte ud. Deres ansigter så slidte ud.«

Ordene kommer fra den belgiske journalist Charlotte Legrand, efter det tirsdag er kommet frem, at hun stod bag et opsigtsvækkende interview med den terrormistænkte Salah Abdeslam.

Få timer forinden havde den 31-årige mand angivelig været en del af det terrorangreb i Paris, som endte med at koste 130 mennesker livet og såre næsten 500 personer. Men da Salah Abdeslam og hans to mulige medsammensvorne blev stoppet af fransk politi ved en grænseovergang om morgenen 15. november, var de endnu ikke blevet efterlyst.

Derfor anede Charlotte Legrand heller ikke uråd, da hun interviewede de tre trætte mænd i bilen om politiets kontrolposter. Et interview, som nu er blevet frigivet af det belgiske medie RTBF dagen før, sagen mod de terrormistænkte begynder.

»Manden bagi var pakket i en slags tyk jakke eller en dyne. De var ikke særlig venlige, men de besvarede mine spørgsmål, mens deres papirer blev undersøgt af politiet,« fortæller Charlotte Legrand om det opsigtsvækkende interview ifølge The Guardian og tilføjer:

»Da de fik deres papirer tilbage, afbrød de samtalen og rullede vinduerne op.«

Interviewet blev bragt i radioen og er siden blevet bevaret. Her kan man høre de tre mænd tale i munden på hinanden og være lettere utilfredse med de mange kontrolposter, som de skal igennem.

»Det er den tredje. Tredje kontrol. Det er faktisk lidt irriterende, hvis vi skal være ærlige,« lyder det blandt andet i interviewet, som kan høres her, mens det tilføjes.

»Men vi har en vis forståelse for betydningen,« lyder det videre, inden det bliver uklart, hvad der videre siges.

At Salah Abdeslam blev interviewet efter terrorangrebet, er ikke umiddelbart nyt. Sidste år kom det frem, at han i en samtale med en eller flere cellekammerater havde fortalt, at han blev interviewet.

Her lød det imidlertid, at det var mediet RTL-TVI, som stillede spørgsmålene. Men i stedet viste det sig altså at være en journalist fra RTBF.

Sagen mod Salah Abdeslam og hans formodede medsammensvorne begynder onsdag i Paris. Retssagen bliver af AFP kaldt den største retssag i Frankrigs moderne historie.

Salah Abdeslam er sammen med 19 andre anklaget. 14 af dem vil være til stede. De 13 andre anklages for alt lige fra logistisk hjælp til planlægning og våbenkriminalitet.

Seks andre anklages in absentia. Fem af dem er muligvis blevet dræbt under luftangreb i Syrien.

Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet, der menes at være planlagt i Syrien.