'En optagelse af en sæbedispenser fyldt med tis.'

Det er netop, hvad der blev fyringsgrundlag for en medarbejder i et coronatestcenter på en skole i Nordirlands hovedstad, Belfast.

Det skriver Daily Mail.

Her havde én af testcenterets medarbejdere nemlig valgt at filme sig selv tisse i en af skolens sæbedispensere, som han efterfølgende havde stillet tilbage ved håndvasken, som om intet var hændt.

Filmen blev dog optaget og delt på det sociale medie Snapchat, og lige netop dét endte altså med at koste medarbejderen jobbet som poder.

»Denne adfærd fra en ansat, der arbejder på et teststed, som vi driver, er meget modbydeligt og fuldstændig uacceptabel, og vi er meget kede af, at det skete,« fortæller George McFarlane Serco, der er chef for testcenteret.

Chefen understreger desuden, at det værste ved hele episoden er, at det ikke engang var testcenterets sæbedispenser, men skolens. Så hvis hændelsen ikke var blevet opdaget i tide, kunne børnene i værste fald have brugt sæben.

Både politiet og skolen er underrettet om hændelsen, og den pågældende medarbejder vil ikke komme til at arbejde for testcenteret igen.