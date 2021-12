En italiensk mand gav den hele armen i sit forsøg på at slippe for coronavaccinen.

Italieneren ville gerne have et gyldigt coronapas, men var ikke interesseret i stikket.

Derfor tog han en noget kontroversiel metode i brug, skriver CNN.

Den 50-årige mand medbragte nemlig en falsk arm lavet af silicone, da han mødte op til sin vaccinetid i Piemonte i det nordlige Italien.

Men fupnummeret gik anderledes, end italieneren formentlig havde tænkt.

Da sygeplejersken Fukippa Bua skulle til at give ham prikket, lagde hun mærke til, at den falske arms hudfarve var meget lysere end hans hænder og ansigt.

Da hun kiggede nærmere på armen, opdagede hun, at den var lavet af silicone. I første omgang troede hun, manden havde en protese, og at hun måske havde fået ham til at give hende den forkerte arm.

Men så gik manden til bekendelse og fortalte, at han havde den falske arm med for at undgå vaccinen.

Sygeplejersken fortæller til CNN, at hun både blev overrasket, vred og stødt over den manglende respekt.

»Jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig noget lignende,« lyder det fra sygeplejersken, der har været i faget i næsten 35 år og efter pandemiens begyndelse har givet tusindvis af vacciner.

De regionale myndigheder i Piemonte, hvor manden bor, har beskrevet hans handling som »enormt alvorlig« og »uacceptabel«.

Der er indgivet en klage til den lokale anklagemyndighed efter episoden.