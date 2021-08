En mand tog lidt for let på sikkerheden i en forlystelsespark i Utha.

Og det har kostet ham livet.

Det skriver New York Post.

En video viser, hvordan den afdøde, der er en 32-årig mand, hænger og dingler fra en lift næsten 50 meter oppe i luften.

Han fremstod endda ganske stille og rolig imens, og han lignede ikke ligefrem en, der kæmpede for at komme tilbage i liften igen. Næ, manden fremstod åbenbart så rolig, at et øjenvidne fortæller til det amerikanske medie Fox 13, at hun troede, at den 32-årige var en professionel gymnast, eller at det var et stunt.

Liften, som manden dinglede fra. Foto: Edgar Zuniga Jr./Creative Commons Vis mere Liften, som manden dinglede fra. Foto: Edgar Zuniga Jr./Creative Commons

At han det hverken var en professionel, eller at det var et stunt, fandt hun dog ganske hurtigt ud af.

Liften, som manden dinglede fra, er en lift, som fragter folk fra den ene ende af forlystelsesparken til den anden ende.

Den 34-årig blev efter sit fald på næsten 50 meter fløjet med helikopter til University of Utah Hospital i kritisk tilstand. Han døde efterfølgende af sine kvæstelser.

En talsperson fra forlystelsesparken siger ifølge Fox 13, at der ikke er nogen grund til at tro, at der var fejl ved tuneren, ligesom han også siger, liften har kørt siden 1974 uden den slags hændelser.