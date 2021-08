Lørdag aften måtte en reparatør køres væk fra Tivoli i en ambulance, efter at han var faldet ned fra en forlystelse.

Det bekræfter pressechefen for Tivoli Torben Plank overfor B.T.

»Vi har haft en hændelse ved Svingkarrusellen omkring klokken 20.15. Det er selvfølgelig noget, som vi ser med ret stor alvor. Han var faldet ned fra en ukendt højde, og vi fik hurtigt tilkaldt en ambulance,« fortæller Torben Plank.

Ifølge Torben Plank har den pågældende mand det godt efter omstændigheder, og Tivoli har efterfølgende været i kontakt med personen, der mest af alt er chokeret efter episoden.

Svingkarrusellen er fortsat lukket ned, og man undersøger i øjeblikket, hvordan uheldet fandt sted. Dette er en undersøgelse, som vil fortsætte i morgen med hjælp fra Arbejdstilsynet og politiet, oplyser Torben Plank yderligere.

Af sikkerhedsmæssige årsager valgte man at lukke fem forlystelser i alt som følge af ulykken.

Det skete, fordi der skal være to reparatører til stede, såfremt en af forlystelserne skulle opleve et stop. De pågældende forlystelser er nu oppe at køre igen, da man har tilkaldt ekstra hjælp.

Torben Plank forsikrer, at skulle nogen af deres gæster være berørt af de lukkede forlystelser, så bedes man kontakte Tivoli, hvorefter man vil blive kompenseret.