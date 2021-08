Lørdag aften står en villa i Tune i Greve Kommune i brand.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi.

»Der er brand i en villa. Alle personer er reddet ud,« siger vagthavende Arne Aabech.

Dog råder politiet til, at beboere i området lukker døre og vinduer. Derudover er det også en god idé at slukke for ventilationen.

En villa er i brand i Tune. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet modtog en anmeldelse om branden klokken 21.16.

Brandfolk er til stede i området, hvor de kæmper mod flammerne.

Dog er der endnu ingen oplysninger om, hvordan branden er opstået.

