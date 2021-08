Om det er Isabella, der har danset regndans igen, eller det bare er vejrguderne, der har besluttet sig for at sommeren har varet længe nok, det er svært at sige.

Én ting er dog sikker, ingen går fri, når regnen de næste mange dage vil fortsætte med at falde over Danmark.

»Jeg kan ikke se et sted, hvor der ikke kommer byger,« lyder det fra Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Det har regnet meget lørdag, og sådan fortsætter det faktisk helt frem til næste weekend. Det aftager en smule søndag, men vender så stærkt tilbage mandag og tirsdag.

»De dage vil vi opleve mere sammenhængende og længerevarende regn. Der kommer nogle længere og voldsommere skyl,« siger Anja Bodholdt.

Hun regner dog ikke med, at de store mængder vand vil ende med at blive det, man kalder farligt vejr.

Er du en af de mange danskere, der skal se eller deltage i Pride-paraderne lørdag, så kan det godt være, du kan lade paraplyen være derhjemme.

»Men vi skal nok være heldige, hvis vi når op på 20 grader. Temperaturerne kommer til at ligge under hele ugen,« siger Anja Bodholdt og fortsætter:

»Og så er der blæsten fra vest, der bevæger sig ind over landet i løbet af ugen.«

Havde man ikke været bekendt med begrebet kalender, så kunne man nok godt bliver overbevist om, at vi havde bevæget os ind i efteråret.