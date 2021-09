»Det var voldsomt. Det så ud som om, at havet havde en helt anden farve, da vi kørte hjem. Det var helt mørkt. Det hele var helt mørkt.«

Den spanske solkyst er for tiden hærget af flere skovbrande – og danske Malene Jørgensen var torsdag ganske tæt på en af dem.

Torsdag morgen omkring klokken 08.30 havde de lejet en bil i den spanske kystby Estepona, hvor de bor på hotel, så de kunne køre en tur rundt i området.

»Vi kunne så se, at der var noget, der faldt ned fra himlen. Efterfølgende fandt vi ud af, at det var aske,« fortæller hun over en telefonforbindelse fra Spanien, hvor hun endnu er på ferie.

Foto: Malene Jørgensen

»Man kunne godt se på himlen, at der skete noget, for den var sådan lidt mærkeligt brun lige der.«

Inde i receptionen spurgte de, om der kunne være tale om en brand. Det var det, lød svaret.

»De sagde så, at den var cirka fem kilometer fra os. Så vi tog vores pas og vores penge – og så kørte vi ellers i den lejede bil til Malaga,« fortæller 45-årige Malene Jørgensen med et lille grin.

I Malaga, der ligger lidt nord for Estepona, kunne de ikke se eller mærke noget til branden.

Foto: Malene Jørgensen

Om eftermiddagen, inden de ville køre tilbage til deres hotel, tjekkede de ind hos rejseguiderne for at høre, hvordan situationen med branden så ud.

De fortalte, at de havde fået oplyst, at branden var omkring 20 til 30 kilometer væk.

Da familien kom tilbage til hotellet omkring klokken 18.00, havde branden efterladt tydelige spor:

»Der var aske overalt på jorden. Også på vores altan og ved poolen. Det var over det hele. Og man kunne rigtig tydeligt se branden ovre bagved,« fortæller Malene Jørgensen.

Sådan så det ud torsdag i den spanske kystby. Foto: Malene Jørgensen

De spurgte derfor en ansat på hotellet, om han vidste noget, og han fortalte, at branden var cirka ti kilometer væk. Han fortalte videre, at branden efter sigende skulle være blevet påsat.

»Men han sagde også, at vi ikke skulle være bange, for den ville ikke nærme sig os,« siger Malene Jørgensen.

Den hotelansatte fik ret. Branden holdt sig væk, men man kan endnu fornemme, at den er derude:

»Det er lidt mørkt på himlen i dag også, men ikke noget i forhold til, hvad det var i går,« fortæller Malene Jørgensen.

Foto: Malene Jørgensen

»Det var voldsomt i går. Det så ud som om, at havet havde en helt anden farve, da vi kørte hjem fra Malaga. Det var helt mørkt. Det hele var helt mørkt,« forklarer hun og tilføjer med et smil:

»Vi havde jo lejet en bil, og vi havde snakket om, at i værste tilfælde kunne vi køre hjem til Danmark.«

Redningspersonale evakuerede torsdag 939 mennesker i det sydlige Spanien, efter branden fejede gennem næsten 2.200 hektar skov på Costa del Sol på mindre end 24 timer.