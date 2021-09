»De patienter, jeg har dedikeret mit liv til at helbrede, de er her på grund af deres egen tankeløshed, og nu pålægger de mig og mine kollegaer at behandle dem, mens de udsætter os for de farer, der er forbundet med virussen.«

Sådan lyder det fra den amerikanske læge Kernan Manian, han – og mange af hans kollegaer – er trætte af de mange uvaccinerede patienter, som fylder hospitalerne.

De begynder at løbe tør for medfølelse, skriver The Guardian.

I flere amerikanske stater er der lige nu flere covid-19-patienter indlagt, end der har været på noget andet tidspunkt i epidemien.

Og der er en klar sammenhæng mellem indlæggelsestallene og vaccinationstilslutningen.

I de stater, hvor vaccinationstilslutningen er mindst, er antallet af indlagte størst.

Blandt andet i Missouri, hvor rekordmange børn lige nu indlægges med corona.

For mange læger og sygeplejersker er det svært at holde ud, at de forfærdelige scener, de har været vidne til, siden epidemien startede, fortsætter.

Selvom vaccinerne er gratis og tilgængelige for alle voksne amerikanere.

Anita Sircar, der er læge i Californien, kan ikke undgå at blive vred på de patienter, der bliver dødeligt syge af corona, men kunne have undgået det ved at blive vaccineret.

Det fremgår af et åbent brev, der er blevet delt flittigt på sociale medier.

Her skriver Anita Sircar om en 50-årig patient, der var indlagt med coronavirus.

Manden havde fravalgt vaccinen, og var nu alvorligt syg.

Lægen beskriver, hvordan han på samme tidspunkt sidste år ville have følt en dyb sympati for en patient som ham, men nu måtte han kæmpe for at have medfølelse med manden.

Han fortæller, hvordan han tog en dyb indånding, inden han gik ind på patientens stue. På den covid-afdeling, hvor han havde arbejdet hver eneste dag i 17 måneder, hvor han havde taget vare på hundredvis af covid-19-patienter i det, han kalder det hårdeste år i sit professionelle liv.

Han spurgte patienten, hvorfor han ikke var blevet vaccineret, og den 50-årige mand svarede, at han ventede på, at vaccinen skulle blive endelig godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

»Jeg ville ikke tage noget eksperimentelt. Jeg ønskede ikke at være regeringens forsøgskanin, og jeg stolede ikke på, den var sikker,« husker lægen, patienten svarede.

Lægen forklarede patienten, at de to med al sandsynlighed aldrig ville have mødt hinanden, hvis manden var blevet vaccineret.

»Alle vores covid-afsnit er fulde og hver eneste patient er uvaccineret. Tal lyver ikke. Vaccinerne virker,« sagde lægen til sin patient.

Patienten døde ni dage efter og efterlod sig kone og to børn.

Er det rimeligt, at de amerikanske læger og sygeplejersker er vrede på uvaccinerede patienter?

Og Anita Sircar skriver, at hans død var selvforskyldt, og at epidemiens fortsatte hærgen i USA, skyldes mennesker som ham.

Anita Sircar er langt fra alene om at have fået nok af de uvaccinerede coronapatienter.

The Guardian beskriver, at adskillige læger og sygeplejersker har det på samme måde.

Indtil nu har 660.000 amerikanere mistet livet til covid-19.