Stop med at lække til journalister. Stop med at skændes internt. Og stop med beskidte fløjkrige.

Sådan lyder det klokkeklare budskab fra Kristian Thulesen Dahl, der vil lægge stridighederne i Dansk Folkeparti bag sig en gang for alle.

Alligevel sad dolkene meget løse ved Dansk Folkepartis årsmøde i Herning. Beskydninger og personangreb fløj frem og tilbage i lokalet.

»Var det en af jer ude i lokalafdelingerne, der havde lavet den slags (læk til pressen, red.), så var I for længst blevet ekskluderet. Og det, synes jeg også, bør gælde i toppen af partiet,« sagde Martin Henriksen, der blev genvalgt til hovedbestyrelsen.

Martin Henriksen taler forud for valget til hovedbestyrelsen. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.

Martin Henriksen har især været i konflikt med DF-profilerne Anders Vistisen og Peter Kofoed, som han også har beskyldt for at lække til pressen og skabe ballade i partiet.

Martin Henriksens dundertale fik den ene halvdel af salen til at rejse sig op med klapsalver, mens den anden halvdel var limet til stolen. Ikke mindst partistifteren Pia Kjærsgaard.

Under Henriksens tale vendte Pia Kjærsgaard tommelfingeren ned fra sin plads i salen, da han fortsatte sin dunder mod partiets udlændingelinje, som han vil stramme endnu mere.

Efter talen var Pia Kjærsgaard helt oppe i det røde felt.

»Jeg blev faktisk vred. Martin Henriksen har været ude i medierne i lang tid og underkende vores politik, og det bryder jeg mig ikke om,« sagde hun.

»Jeg kan ikke gøre noget ved den opbakning, han får. Men jeg tror han sidder temmelig isoleret i hovedbestyrelsen,« sagde Pia Kjærsgaard efter Martin Henriksens genvalg.

Ifølge B.T.s oplysninger havde Pia Kjærsgaard planlagt at tage ordet under den frie debat, som var programsat før det afgørende valg til hovedbestyrelsen.

Men fredag aften mødtes DFs hovedbestyrelse i alt hast og rykkede den frie debat til efter hovedbestyrelsesvalget.

Pia Kjærsgaard. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.

På den måde kunne Pia Kjærsgaard og andre ikke påvirke valget, så det faldt ud til Kjærsgaard- og Messerschmidt-fløjens fordel.

»Det er hovedbestyrelsens beslutning. Jeg kan ikke gøre noget,« sagde hun kort, da hun mødte pressen.

I det hele taget fløj der med spydige kommentarer mod partifæller under førstedagen på DFs årsmøde.

»Jeg har aldrig lækket. Det vil jeg love årsmødet lige her. Nu er der desværre to, der har talt før mig (Martin Henriksen og Anders Vistisen, red.). Ellers havde jeg opfordret dem til at gøre det samme,« sagde Erik Høgh-Sørensen, som røg ud af hovedbestyrelsen.

Du siger, du ved, hvem der står bag alle de læk. Hvorfor siger du ikke bare, hvem det er?

»Det vil skabe splid. Og det løser jo ingenting. Jeg tror på, at læk og bagholdsangreb i hovedbestyrelsen stopper nu,« sagde han.

Kristian Thulesen Dahl gik ind til årsmødet som en presset mand.

Men efter resultatet af hovedbestyrelsesvalget står han umiddelbart styrket tilbage.

Pia Kjærsgaard giver interview før årsmødet. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.

Den kendte Thulesen Dahl-kritiker Anders Vistisen røg ud af hovedbestyrelsen med kun to stemmer op til Merete Dea Larsen, der til gengæld betragtes som en Thulesen Dahl-støtte internt i partiet.

Omvendt kom den københavnske lokalformand Jens Vornøe ind i hovedbestyrelsen. Kilder i Dansk Folkeparti beskriver ham som en mand, der befinder sig i Morten Messerschmidt- og Pia Kjærsgaard-lejren.

Resultatet er dog, at Thulesen Dahl har konsolideret sin magt i hovedbestyrelsen med genvalget af Martin Henriksen og nyvalget af Merete Dea Larsen.

Og det var da også en glad partiformand, der med en stort smil og en stor buket blomster i hånden gik forbi pressen efter valget.

Kristian Thulesen Dahl møder pressen, efter han har talt til årsmødet. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.

Men DF-formanden kan ikke ånde lettet op. For partistifteren Pia Kjærsgaard puster ham stadig i nakken.

»Jeg har det rigtig skidt med de målinger, vi har. Det er trist. Den udvikling må og skal vendes. Det er et must. Kristian Thulesen Dahl fik en opgave i 2012. Han skal levere nu,« lød advarslen fra Pia Kjærsgaard.

Næste gang Thulesen Dahl for alvor skal levere til om 59 dage, når der er kommunalvalg.

Dansk Folkeparti står elendigt i meningsmålingerne, og flere centrale personer i partiet frygter, at partiet ryger helt ud i både Aarhus, Odense og København til kommunalvalget.

Kristian Thulesen Dahl kom ganske vist godt igennem årsmødets første dag, men magtkampen i partiet er langt fra død. Den er blot udskudt.