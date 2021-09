Ray DeMonia et blevet symbolet på coronasituationen i Guds eget land.

43 hospitaler i tre forskellige delstater afviste at behandle ham, fordi de var overfyldte med coronapatienter.

For et par uger siden faldt den 73-årige mand fra Alabama om med et hjerteanfald.

Han havde brug for hurtig behandling, og redningsmandskabet kørte ham i al hast til det lokale sygehus.

Her blev han imidlertid afvist.

Årsag: Hospitalets intensivafdeling var fyldt med coronapatienter.

Samme svar lød fra hele 43 hospitaler i både Alabama og to andre delstater.

Til sidst lykkedes det hans familie at finde en ledig seng på et hospital i Mississippi – 321 kilometer fra hans bopæl.

Ray DeMonia er blevet et symbol på coronaproblematikken i USA. Han faldt om med et hjerteanfald, men kunne ikke få behandling. Hospitalerne var fulde med coronapatienter. Vis mere Ray DeMonia er blevet et symbol på coronaproblematikken i USA. Han faldt om med et hjerteanfald, men kunne ikke få behandling. Hospitalerne var fulde med coronapatienter.

Desværre for Ray var det for sent.

1. september døde han på grund af følgevirkningerne efter den lange transport til nabostaten.

Flere amerikanske medier skriver den triste historie om den selvstændige antikvitetshandler, som endte som en af coronapandemiens indirekte ofre. Selvom han var vaccineret og ikke ramt af sygdommen.

Blandt dem CNN og CBS News.

(Arkivfoto) Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere (Arkivfoto) Foto: ETIENNE LAURENT

Alabama er en af de amerikanske delstater, hvor vaccinetilslutningen er lavest.

Det er samtidig også et af de steder i USA, som den seneste tid har oplevet en voldsom vækst i antallet af patienter med coronavirus.

Faktiske er der slet ikke sengepladser nok på intensivafdelingerne til de mange coronapatienter – og altså heller ikke til patienter med andre livstruende sygdomme.

Derfor opfordrer Ray DeMonias familie nu de millioner af uvaccinerede amerikanere til at tage imod de to stik.

Sundhedsansatte og andre offentlige ansatte protesterer mod Bidens krav om vacciner. Foto: SPENCER PLATT Vis mere Sundhedsansatte og andre offentlige ansatte protesterer mod Bidens krav om vacciner. Foto: SPENCER PLATT

»Ray var en pragtfuld mand, afholdt og respekteret af mange,« skriver de i hans nekrolog.

»Han ville ikke ønske for nogen familie, at de skulle gå igennem det, han gjorde.«

I et forsøg på at tage livtag med coronapandemien har præsident Joe Biden nu indført et vaccinekrav, der vil omfatte millioner af amerikanere.

Kravet bliver mødt med modstand fra vaccineskeptikere. Nogle er nervøse for mulige bivirkninger, mens andre ser det som et indgreb i deres personlige frihed.