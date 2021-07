I USA havde en ung mand sat sig for at kæmpe mod coronapandemiens stramme restriktioner med ‘humoristiske’ opslag på Twitter. Nu er han død med coronavirus.

Det var skæbnen for 34-årige Stephen Harmon, der i juli måned døde, mens han var indlagt på the Corona Regional Medical Center i Los Angeles, skriver BBC og news.com.au.

Op til sin indlæggelse havde han joket med pandemien og coronavaccinen ved at dele memes (billede- eller videomateriale, der ofte har en humoristisk vinkel, red.) og udtalelser om, at han stolede på bibelen over USAs førende coronaekspert Dr. Anthony Fauci.

Noget han delte med sine 7.000 følgere på Twitter. Tilbage i juni skrev han: ‘Got 99 problems but a vax ain’t one’ i et opslag med inspiration fra rapperen Jay-Z.

Kort efter blev han smittet med coronavirus og fik ovenikøbet raget en lungebetændelse til sig, hvilket resulterede i, at han måtte få hjælp fra en respirator.

»Jeg ved ikke, hvornår jeg vågner igen. Bed en bøn,« lød Stephen Harmons sidste tweet til sine mange følgere.

Og nu er han død med coronavirus.

Selvom den 34-årige havde fået virussen ind på livet, ville han stadig ikke vaccineres, da han mente, at hans tro ville beskytte ham mod virussen.