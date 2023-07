Pludselig virker 90'er-filmklassikeren 'Independence Day' med Will Smith og Jeff Goldblum ikke længere så urealistisk. For har USA virkelig været i besiddelse af liv fra andre planeter og ufoer siden 1930erne?

Det har de, lyder det fra tre kilder, der onsdag vidnede i USAs kongres.

Tilbage i juni stod en amerikansk whistleblower frem og påstod, at USA havde bjærget ufoer og holdt dem skjult for offentligheden i årevis.

Onsdag blev whistlebloweren og to andre vidner indkaldt til en høring i kongressen.

Jacob Heinel, Berlingskes USA-korrespondent, dækkede selv høringen, og han kalder det »historisk«.

»En ting er, at de her tre mænd har fortalt deres historier før, men det er noget helt andet, at det kommer ind i den amerikanske kongres, hvor det bliver noteret og politikerne kan udspørge dem,« siger han og tilføjer:

»Men det vigtigste er, at de er under ed. De er nødt til at sige sandheden. Derfor får det bare mere troværdighed.«

De tre vidner er David Fravor. Han så et oval-formet objekt under en militærøvelse, som han ikke kunne forklare. Det skulle bevæge sig frem og tilbage.

David Grusch vidnede i går. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

Så er der den tidligere amerikanske pilot i den amerikanske flåde Ryan Graves. Ifølge ham så han dagligt ufoer i luftrummet langs USAs østkyst.

Til sidst er der hovedvidnet, whistlebloweren David Charles Grusch. Han har en fortid i flere amerikanske efterretningstjenester, hvor han blandt andet har deltaget i udarbejdelsen af rapporter om ufoer.

Ifølge ham har USA været i besiddelse af ikkejordisk liv og ufoer siden 1930erne.

Alligevel er Jacob Heinel lidt skeptisk over det, som blev sagt ved høringen. For skal man for alvor tro på David Gruschs vidneudsagn om, at USA har været i besiddelse af ufoer og liv fra fremmede planeter siden 1930erne, kræver det, at offentligheden selv får det at se.

Og det skal vi nok ikke forvente, at offentligheden får lov til at se lige foreløbigt, vurderer korrespondenten.

»David Grusch sagde, at han har talt med 40 mennesker i Pentagon, som i hvert fald ved eller har set, at amerikanerne er i besiddelse af ikkejordiske ufo’er og kroppe, fik han også sagt i går ved høringen,« forklarer Jacob Heinel og tilføjer:

»Sagt med andre ord: USA er besiddelse af aliens.«

Det var dog ikke alt, David Grusch kunne sige offentligt i kongressen. Derfor tilbød han politikerne at tale videre med ham 'off the books' i et sikret rum, der ikke kan overvåges.

»Det vil virkelig blive sprængfarligt, hvis helt almindelige politikere får et indblik i, hvad det er for nogle helt konkrete historier, som David Grusch har fået. Så kan de få en helt vild indsigt, som forhåbentlig ser offentlighedens lys,« forklarer USA-korrespondenten og tilføjer:

»Det er den mest opsigtsvækkende høring i mange år. Hvis de lyver, er det vildt, men taler de sandt, er det endnu mere vildt.«

Torsdag meldte også den konservative folketingspolitiker Niels Flemming Hansen, at det ifølge ham vil være en god idé, hvis man lavede en europæisk plan for at overvåge luftrummet.