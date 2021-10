Nye detaljer om det skræmmende angreb på togpassagerer i Tokyo er kommet frem.

Angrebsmanden er ifølge Reuters en 24-årig mand, der var udklædt som skurken Jokeren fra superheltefilmen Batman.

Politiet har anholdt gerningsmanden søndag aften. Han nåede at såre mindst 17 personer på togstationen.

Angrebene skete, samme aften som mange mennesker var på vej mod centrum af Tokyo med Keiro-ekspressen for at fejre halloween.

»Jeg så nogle desperate passagerer løbe, så jeg troede, at det var et halloweenstunt,« siger et vidne til mediet Yomiuri.

»Men så kunne jeg se en mand komme gående med en kniv, som han viftede langsomt med.«

Mindst én person, en ældre mand, er i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniven af overfaldsmanden.

Det forlyder, at den 24-årige mand udklædt som Jokeren også antændte en brændbar væske inde i toget.

Politibetjent afspærer togstationen efter angrebet. REUTERS. Foto: TWITTER / @SIZ33 Vis mere Politibetjent afspærer togstationen efter angrebet. REUTERS. Foto: TWITTER / @SIZ33

Det viser billeder fra gerningsstedet også. Her ser man passagerer, som flygter ned gennem toget med flammer i baggrunden.

Vidner beskriver ifølge Reuters, hvordan angrebsmanden langsomt gik rundt og viftede med en lang, blodig kniv.

Billeder og video fra stedet viser også panikslagene mennesker, som forsøger at flygte ud af toget gennem vinduerne.

Flere medier skriver desuden, at den 24-årige mand kastede syre på nogle af ofrene.

Senere på aftenen var togstationen Kokuryo ét stort kaos af politibetjente, civile og brandfolk.