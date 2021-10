Det har hele tiden været en af hovedteorierne, at covid-19 udsprang fra flagermus i den kinesiske storby Wuhan.

Men den fortælling, som endnu ikke er bevist, har en række kinesiske Twitter-konti over en længere periode forsøgt at så tvivl om.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Her beskriver man, hvordan den tyske forsker Marcel Schliebs, der arbejder ved Oxford University i England, pludselig fandt noget mærkeligt, da han var i gang med at gennemgå officielle kinesiske Twitter-profiler.

Her faldt han over den kinesiske generalkonsul fra den indiske storby Kokata, Zha Liyou, som delte en noget speciel teori om covid-19's oprindelse.

Den gik kort fortalt på, at coronavirus skal være blevet importeret til Kina fra USA via hummere fra delstaten Maine tilbage i november 2019.

Og herfra skulle den dødelige virus så have spredt sig verden over. En teori, som langtfra er bevist.

Alligevel fandt Marcel Schliebs, at det var en teori, som kinesiske Twitter-konti forsøgte at sprede i et koordineret forsøg.

I alt fandt han 550 Twitter-konti, der tweetede den samme tekst på adskillige sprog som engelsk, spansk, fransk, polsk, koreansk og latin på de samme tidspunkter hver dag mellem klokken 08.00 og 11.00 kinesisk tid.

»Det er svært at sige præcis, hvor de kommer fra. Men vi kan se, der er en koordineret indsats, og den har en pro-kinesisk fortælling,« siger Marcel Schliebs.

Mange af de 550 Twitter-konti var falske profiler uden mange følgere, mens andre af dem var profiler med mange følgere.

Netop idéen om at corona skulle være blevet importeret til Kina fra blandt andet USA i form af frosne skaldyr har flere gange floreret i Kina uden at være blevet bekræftet.