En koncert med det amerikanske rockband Dead & Company endte tragisk for en fan, da han fredag faldt ud over en tribune på Citi Field i New York-bydelen Queens.

Der er tale om den 46-årige iværksætter Ian Matthew Crystal, som faldt mellem 10 og 15 meter ned på en betonoverflade.

Han blev kørt på hospitalet, hvor han senere blev erklæret død.

Politiet og vidner fortæller til den amerikanske avis New York Post, at Crystal faldt efter at have forsøgt at slå saltomortaler på tribunen. Kilder fortæller desuden til avisen, at den nu afdøde var beruset og påvirket af stoffer under koncerten.

Citi Field er normalvis hjemmebane for baseball-holdet New York Mets.

Ian Matthew Crystal var administrerende direktør i New York-virksomheden Evolution Spirits, hvor han har været med til at udvikle rommen Monkey Rum.

Den nu afdødes søster, Lara Crystal, er dybt berørt af den tragiske hændelse.

'Evigt ung og uendeligt elsket. Det er svært at beskrive det gabende hul, vi alle føler uden dig,' skriver hun i et opslag på Instagram.

'Du var en fantastisk bror, søn, stedsøn, hundeejer, barnebarn, onkel, ven, bordtennisspiller, iværksætter og meget mere,' fortsætter hun i opslaget.

Efterforskere af sagen har ikke fundet nogen tegn på en forbrydelse.