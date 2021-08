Lørdag blev en skæbnesvanger dag for beboerne i Tennessee.

Et voldsomt uvejr har hærget og kostet mindst 22 menneskeliv, og over 24 mennesker er fortsat meldt savnet.

Mange mennesker var i timevis fanget i gaderne, i oversvømmede biler og hjem. Blandt ofrene er Rickey Larkin, der fortæller, at hans hjem blev erobret af en flod så voldsom, at ham og hans familie kun var omkring 30 centimeter fra at drukne indenfor hjemmets egne fire vægge. Den lille familie – og deres kat – måtte klynge sig til en madras for at holde sig oven vande, skriver New York Times.

»Jeg troede, vi skulle dø,« fortæller en berørt Rickey Larkin til New York Times.

Det er især byen McEwen, som er hårdest ramt. Foto: POOL

Der er tale om et landdistrikt 90 minutter vest fra Nashville, hvor en katastrofal oversvømmelse har efterladt gaderne under vand og tvunget beboere fra hus og hjem.

Blandt de hårdest ramte byer er McEwen, hvor der ifølge National Weather Service er faldet næsten en halv meter regn i døgnet mellem lørdag og søndag. En nedbør, der forventes at have sat ny statsrekord for 24-timers nedbør. Den tidligere rekord blev sat i september 1982 med 34,5 centimeter regn i Milano, Tennessee.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, sendte søndag sine tanker til de efterladte på et pressemøde og opfordrede de føderale beredskabstjenester til at tilbyde deres assistance.

Oversvømmelser har længe truet i Tennessee, men den voldsomme oversvømmelse kan ikke direkte linkes til klimaforandringer, men ifølge en analyse foretaget af Environmental Protection Agency vil netop risikoen for oversvømmelser øges som et resultat af klimaforandringer.

Dette skyldes de stigende temperaturer, der forventes at medføre voldsommere regn.