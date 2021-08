Dartstjernen Kyle Anderson er død. Han blev 33 år gammel.

Det skriver Sky Sports. Dødsårsagen er på nuværende tidspunkt uklar.

Stjernen lagde dog et billede op på Instagram for to uger siden, hvor det ligner, at han er på hospitalet hjemme i Australien.

Selvom Kyle Andersons karriere blev alt for kort, så nåede australieren at gøre sig bemærket i dartverdenen.

Foto: Paul Childs Vis mere Foto: Paul Childs

Han er eksempelvis en af blot otte spillere, som har brugt kun ni pile på at lave 501 point under verdensmesterskabet, der afholdes i begyndelsen af hvert kalenderår i England.

Hollænderen Michael Van Gerwen, som er en af de bedste dartspillere nogensinde, har skrevet en sidste hilsen til sin tidligere modstander. Det har han gjort på Twitter.

'En elskværdig mand, som altid var sjov at være sammen med. Meget ked af at høre om Kyle. Vi havde mange gode kampe, og han var en fantastisk spiller. Kredit til Australien og verdensdarten. Hvil i fred, ven.'

Kyle Anderson har ifølge Sky Sports været hjemme i Perth i Australien det meste af tiden, siden covid-19-pandemien for alvor ramte verden for cirka halvandet år siden.

The Professional Darts Players Association har ligeledes udsendt en meddelelse på Twitter efter den tragiske nyhed.

'Det er så trist at vågne op til nyheden om, at Kyle er gået bort. Vi kondolerer og sender vores tanker til hans familie og venner. Han vil helt sikkert blive savnet.'