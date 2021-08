Hvis vi spoler tiden en måned tilbage, så ville fremmede mennesker ikke hilse på Anne-Marie Rindom.

Men nu er tingene helt anderledes. Og det skyldes naturligvis danskerens imponerende guldmedalje ved OL i Tokyo den 1. august.

Pludselig råber folk fra biler, mens andre stopper 30-årige Anne-Marie Rindom på gaden. Det fortæller hun i et interview med DR Sporten.

»Jeg bliver genkendt nede i Salling, hvor folk pludselig snakker til mig. Det må jeg sige – det har jeg lige skullet vænne mig til. Jeg tager mig selvfølgelig tid til at hilse pænt og smalltalke, for det er et tegn på, at danskerne i meget høj grad har fulgt med i OL den her gang. Det er jo bare superfedt.«

30-årige Anne-Marie Rindom. Foto: OLIVIER MORIN Vis mere 30-årige Anne-Marie Rindom. Foto: OLIVIER MORIN

Anne-Marie Rindom sikrede sig det fineste metal i Japans hovedstad på vandet i laser radial-klassen. Men det skete bestemt ikke uden dramatik.

Hun blev således diskvalificeret i den tiende og sidste sejlads inden medaljeræset, og det betød, at danskeren næsten satte sit store forspring over styr. Heldigvis holdt hun hovedet koldt to dage senere, hvorefter følelserne fik frit løb, da hun skulle op på det øverste trin.

Anne-Marie Rindom tror da også, at de dramatiske scener har spillet en rolle i folks pludselige interesse.

»Mon ikke det drama, der udspillede sig, har været med til at gøre det hele endnu mere spændende? Det tænker jeg,«

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

OL-guldvinderen siger afsluttende til DR Sporten, at hun blot har haft en fridag, efter hun landede i København den 6. august.

Her var hun til fødselsdag og barnedåb hos en veninde - hendes første sociale arrangement i lang tid. Nu er hun tilbage på vandet.