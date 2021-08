Den norske fodboldklub Brann har haft alt andet end en nem periode de seneste uger.

For efter det kom frem, at 12 af klubbens spillere havde festet til den lyse morgen på hjemmebanen, hvor der var inviteret adskillige unge kvinder med til festen, udviklede sagen sig til en stor skandale.

Det skyldes blandt andet, at der – foruden den vilde nattefest, som var imod klubbens regler – var blevet dyrket sex i omklædningsrummene, efter flere af de yngre kvinder var dukket op til festen.

Men nu er ni af de involverede spillere så kommet med en officiel udtalelse om hele episoden.

Brann-træner Eirik Horneland har tidligere kaldt spillernes ageren for 'afskyelig'. Foto: TATYANA ZENKOVICH

Og det er første gang, at spillerne udtaler sig om sagen.

»Vi beklager, at vi udviste dårlig dømmekraft ved at samles på Brann Stadion natten til 10. august. Vi forstår fuldt ud, at dette har skabt reaktioner, og vi beklager over for alle, der elsker Brann og norsk fodbold,« skriver spillerne i en fælles erklæring på klubbens hjemmeside.

De understreger desuden, at de ikke har kunnet genkende dem selv i de mange beskrivelser, der har fyldt medierne og i de rygter, der har floreret på de sociale medier.

»Vi vil være tydelige med, at vi tager fuldstændig afstand fra stofmisbrug. Vi drak alkohol, og der blev ikke taget stoffer til festen. Vi var ikke involveret i eller observerede seksuel aktivitet den nat,« lyder det videre.

Danske Daniel A. Pedersen fra dengang, han spillede i AGF. Foto: Henning Bagger

Erklæringen er underskrevet af danske Daniel A. Pedersen og holdkammeraterne Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

Hele virakken omkring klubben blev i sidste uge for meget for den danske målmand Mikkel Andersen, der valgte at opsige sin kontrakt.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller blev nemlig udsat for grov chikane på de sociale medier, mens han ligeledes var blevet opsøgt i sit private hjem på grund af skriverier på de sociale medier.

Da skandalen kom frem i de norske medier, udtalte Brann med det samme, at hændelsen ville få konsekvenser.

Det gjorde det eksempelvis for 28-årige Kristoffer Barmen, som er blevet fyret i klubben.

Resten af ​​de involverede spillere har modtaget en skriftlig advarsel.