Det var ikke helt billigt at følge de danske EM-helte henover sommeren.

I hvert fald ikke, hvis man arrangerede storskærmsarrangementer, som Herning Kommune blandt andet gjorde tre gange i Søndre Anlæg.

Det skriver Herning Folkeblad.

For her løb de tre EM-arrangementer nemlig op i cirka 450.00 kroner sammenlagt for kommunen, der lukkede 5.300 mennesker ind til hvert arrangement – kvit og frit.

En beslutning, der endte med at koste fem kroner per indbygger i kommunen.

Men spørger man borgmester i Herning Kommune, Dorte West, var pengene godt givet ud, selv om det ikke var alle danskere, der blev ramt af EM-feberen.

»Selvfølgelig har fodbold ikke fortrinsret. Hvis man kan se, at der er et særligt fællesskab om noget, så er det værd at støtte,« siger hun til Herning Folkeblad.

I løbet af EM-slutrunden blev billetterne til de danske EM-storskærmsarrangementer revet væk, da den rød-hvide fodboldfeber herskede i Danmark.

Årsagen var landstræner Kasper Hjulmands mandskab, der tog hele fodboldverden med storm efter Christian Eriksen kollaps i Parken.

For de danske fodboldstjerner nåede nemlig hele vejen til semifinalen på Wembley.

Men her sluttede EM-eventyret dog, da England endte med at vinde 2-1 efter forlænget spilletid.